La DGT resuelve la gran duda sobre la privacidad de la baliza V-16, obligatoria en 2026: qué datos envía realmente

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha vuelto a insistir esta semana en la importancia de que los conductores se preparen para el cambio que llegará el 1 de enero de 2026, fecha en la que la baliza V-16 conectada se convertirá en el único dispositivo válido para señalizar averías y accidentes en carretera.
El organismo busca así combatir la desinformación que circula en redes sociales, especialmente en lo referido a la privacidad.
La nueva señal luminosa, que sustituirá definitivamente a los tradicionales triángulos, se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de salir a la calzada.
El objetivo es reducir el riesgo de atropello, un tipo de siniestro que cada año causa alrededor de una veintena de fallecidos mientras trataban de colocar los triángulos en situaciones de emergencia.
Qué datos envía realmente la baliza
Una de las dudas más extendidas entre los conductores tiene que ver con la conectividad del dispositivo.
La normativa exige que la V-16 disponga de un sistema de comunicación —normalmente una eSIM— capaz de enviar la ubicación del vehículo inmovilizado a la plataforma DGT 3.0 en el momento de activarse.
La DGT recalca que este es el único dato que transmite: no asocia la señal a la identidad del conductor ni a la matrícula, ni realiza un seguimiento del recorrido del vehículo.
La información es puntual y está destinada exclusivamente a mejorar la seguridad vial.