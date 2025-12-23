Dos accidentes y una fuga: un camionero drogado desata el caos en Canarias

El Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Arrecife ha investigado al conductor de un camión como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al ser sorprendido conduciendo bajo la influencia de sustancias estupefacientes y haber estado implicado en dos siniestros viales de los que huyó posteriormente.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:45 horas del pasado 28 de noviembre de 2025, a la altura del punto kilométrico 4,500 de la carretera LZ 2, en la vía de servicio hacia el Aeropuerto de Lanzarote. En ese lugar, el conductor perdió el control del camión, saliéndose de la vía por el margen derecho e impactando contra el muro perimetral de las instalaciones aeroportuarias.
Tras el accidente, el conductor abandonó a pie el lugar de los hechos, accediendo sin autorización al interior del perímetro de seguridad del aeropuerto. Gracias a la rápida intervención del personal de pista y a la colaboración de agentes de la Guardia Civil de Fiscal y Fronteras del Aeropuerto, así como del Puesto Principal de Tías, fue posible interceptar y reducir al individuo.
Durante las posteriores comprobaciones, los agentes confirmaron que el conductor había protagonizado otro siniestro vial previo, del que igualmente se había dado a la fuga. En su huida, realizó una conducción temeraria y errática, circulando en zigzag y a gran velocidad durante varios kilómetros, pese a que el vehículo transportaba material de obra.
El implicado fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo en cocaína, resultado que fue confirmado posteriormente por el laboratorio competente.
Por todo ello, el Equipo de Investigación de Siniestros Viales de la Guardia Civil de Arrecife procedió a su investigación como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir un vehículo a motor bajo los efectos de sustancias estupefacientes y causar dos siniestros viales consecutivos.
Además, se le formularon dos denuncias administrativas al amparo del Reglamento General de Circulación, por conducción temeraria y por no señalizar adecuadamente un obstáculo o peligro en la vía. Ambas infracciones conllevan sanciones económicas que suman 580 euros, así como la pérdida de 6 puntos del permiso de conducir.
Las diligencias instruidas por el Equipo EIS de Arrecife, con número 547/2025, fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife. Tras la celebración del juicio, el conductor fue condenado a 8 meses y 1 día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y a 32 días de trabajos en beneficio de la comunidad.