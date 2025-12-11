El 42º Festival Internacional de Música de Canarias pone a la venta las localidades

El 42º Festival Internacional de Música de Canarias (FIMC) inicia este jueves la venta de entradas, más de 41.000, para los 61 conciertos que ofrecerá en las ocho islas del 8 de enero al 7 de febrero. Organizado por el área de Cultura del Gobierno regional, el festival se presenta con el lema Déjate atrapar por la música y cuenta en su cartel con la pianista Yuja Wang, la chelista Sol Gabetta, la cantaora Estrella Morente, el pianista Arcadi Volodos y directores como Pavo Järvi y Jakub Hrusa. También estarán Martin Helmchen (piano), Vadim Repin (violín) y Emmanuel Pahud (flauta), entre otros.
HOMENAJE A FALLA
La inauguración del FIMC corre a cargo de la Orquesta y Coro de RTVE, con un homenaje a Falla por el 150º aniversario de su nacimiento, bajo la dirección de Christoph König. A este arranque le seguirá, dos días más tarde, la Sinfónica de la Radio de Baviera, una de las cinco mejores del mundo, con la batuta del estonio Paavo Järvi.
También estarán la Sinfónica de Bamberg, la Mahler Chamber Orchestra, la Filarmónica de Montecarlo y la Sinfónica SWR Stuttgart. La Filarmónica de Gran Canaria se sumará al homenaje a Falla con Estrella Morente, además de rendir tributo a Ravel, y la Sinfónica de Tenerife, con Pablo González en la dirección, actuará junto al violinista Vadim Repin. Ambas han preparado asimismo un programa para las islas no capitalinas.
Estos y otros detalles se pueden consultar en la web www.icdcultural.org/fimc-2026, donde figura información de cada concierto, perfiles de los intérpretes y la compra de entradas.
El FIMC continúa apostando por la creación musical isleña. En esta edición se estrenarán dos obras de autoría canaria, firmadas por Gonzalo Díaz Yerro (Oratorium) y Cecilia Díaz Pestano (Ángel de arena). La primera, interpretada por la Orquesta Inegale y Súbito Koral, la segunda, por Ensemble Nexus. A ello se suman los conciertos del pianista Gabriel Ducatenzeiler Kapp y los de la soprano Raquel Lojendio.
En su sección En Paralelo, el festival da cabida a otras agrupaciones y formatos que parten de estilos musicales diversos. Entre ellos figura el espectáculo en versión concierto Canarii, país adentro, cocreado por Manuel González y Daniel Abreu, con la participación, entre otros, de Teddy Bautista, Olga Cerpa y el Coro de Voces Búlgaras de Vanya Moneva.