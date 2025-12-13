El Auditorio de Tenerife celebra los 20 años de su órgano con quien lo hizo

El Auditorio de Tenerife conmemora este domingo los 20 años de su órgano. La Sala Sinfónica del espacio escénico de la capital tinerfeña, que alberga el colosal instrumento, compuesto por 3.835 tubos, programa una conferencia (11.00 horas) del maestro organero Albert Blancafort, quien llevó a cabo junto a su equipo el diseño y construcción del instrumento. A continuación habrá un concierto (12.00 horas), a cargo del organista titular de la Sagrada Familia de Barcelona, el valenciano Juan de la Rubia, con el programa titulado Arquitecturas sonoras: 20 años de órgano.
Blancafort abordará durante su charla distintos temas, como la historia del órgano como instrumento, el trabajo en su taller, que ha construido órganos por todo el mundo, tanto en iglesias como en auditorios, y el proceso de creación del órgano del Auditorio de Tenerife.
Juan de la Rubia, que se formó como instrumentista en varias capitales europeas, en órgano, piano e improvisación, está ligado al Auditorio de Tenerife desde que el órgano se estuviera construyendo por Blancafort a finales del siglo pasado.
EL PROGRAMA
En esta ocasión ofrecerá un concierto muy atractivo, con obras señeras del repertorio organístico germano barroco, en el que figuran nombres como Johann Sebastian Bach (1685-1850), con uno de sus múltiples corales (Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 180) y su célebre Tocata, adagio y fuga en do mayor, BWV 564, además de la obertura de la ópera de Georg Friedrich Haendel (1685-1759) Sansón, con la que se abre el programa. Entre otras obras destacan dos piezas de Hans Zimmer (1957), pertenecientes a la banda sonora de la película Interstellar (2014). Y como remate de un programa que también incluye composiciones de Camille Saint-Saëns (1835-1921), Louis Vierne (1870-1937) y Eugène Gigout (1844-1925), las obligadas improvisaciones del intérprete, como expresión de su sabiduría musical y agilidad mental.
El órgano del Auditorio de Tenerife es un instrumento del siglo XXI único por su diseño, pero también por su sonoridad y registros. Los sonidos surgen de los 3.835 tubos que se alojan en las paredes de la Sala Sinfónica, manejados desde el escenario por la consola, con cuatro teclados, donde toca el organista. Además, se podrían añadir otros teclados externos, así como un órgano portativo también diseñado por Blancafort.
Las entradas para la cita de este domingo se pueden adquirir en los canales habituales del recinto cultural capitalino.