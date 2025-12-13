El compositor canario José Hernández Toledo gana el Premio Josep Maria Lleixà

El compositor palmero José Hernández Toledo ha ganado el 12º Premio de Composición Josep Maria Lleixà para Banda Sinfónica, organizado por la Federació Catalana de Societats Musicals, con la obra Non Trubada. Cinco Apuntes Históricos para Banda, inspirada en la isla de San Borondón.
“Es una obra original que organiza sabiamente la armonía cromática y muchos juegos de voces que, concretamente, en dos momentos de la partitura crean unos contrapuntos espectaculares”, destacó Antoni-Ernest Sebastià, presidente del jurado.
José Hernández Toledo es profesor de trompeta y música de cámara en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife y de educación auditiva en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. Combina la labor docente con la composición de obras para diversos tipos de agrupaciones musicales.