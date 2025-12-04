El escritor Juan-Manuel García Ramos publica el ensayo ‘El temor de morir’

El escritor tinerfeño Juan-Manuel García Ramos publica este mes El temor de morir (Mercurio Editorial), un ensayo en el que reflexiona sobre la caducidad del ser humano a partir de lo que se denominan experiencias cercanas a la muerte, las especulaciones hechas desde las religiones o la filosofía, Sócrates en primerísimo lugar, y acerca de vivencias del propio autor o investigadas a través de testimonios ajenos donde habitan presentimientos y augurios.
El volumen también incluye las cábalas de la literatura en torno a la muerte y el sufrimiento (desde voces tan contrastadas como las de Joyce, García Márquez, Luis Mateo Díez, Jorge Manrique, Octavio Paz, Juan Rulfo, Jorge Luis Borges, Karen Blixen, Paul Valéry, Javier Marías…), así como los esfuerzos gigantescos de la ciencia y el dinero actual por derrotar a la muerte o a sus alrededores.
Se trata de un viaje apasionante por el descontento del ser vivo por hallar sentido a su existencia y a su imparable desaparición. La lucha por seguir formando parte de un mundo del que termina por ser desterrado según las versiones más asumidas en torno a la improbable inmortalidad.
Siguiendo al filósofo galo Michel Onfray, García Ramos cree que filosofar es hacer viable y vivible la propia existencia, y esa aspiración la rastrea en sus lecturas literarias, históricas, religiosas, o en distintas escuelas de pensamiento antiguas y actuales, y en los conocimientos adquiridos sobre los esfuerzos de la inteligencia artificial por dotarnos de una longevidad que muchos teóricos de Silicon Valley cifran, sin pestañear, en 120 o 150 años de vida para el común de los mortales. Se trataría, como comenta el médico por Harvard y uno de los gurús de Silicon, Peter H. Diamandis, de que podamos tener un futuro más grande que nuestro pasado.
EL AUTOR
Juan-Manuel García Ramos es escritor, catedrático de Filología Española de la Universidad de La Laguna y, desde 2021, catedrático emérito de la misma universidad. Como creador tiene publicadas, entre otras novelas, Malaquita (Premio Benito Pérez Armas 1978), El inglés (Premio al mejor libro publicado en Canarias en 1991), El guanche en Venecia, El zahorí del Valbanera y El delator (Mercurio, 2021). En 2024 también se publicó en Mercurio Editorial su texto teatral La Laguna, un aperitivo infinito, y este año, en la misma editorial, la novela La expulsión del paraíso.
Entre sus quehaceres investigadores, aparte de sus más de 20 libros sobre su condición de hispanoamericanista, destacan estudios y proyectos editoriales sobre el constructo cultural que él mismo ha definido como la Atlanticidad.
Por la fundación y dirección de la Biblioteca Básica Canaria le fue concedido en México el Premio Internacional José Vasconcelos 1997. En 2006 obtuvo el Premio Canarias de Literatura. En 2025 la Asociación Alumni y la ULL le concedieron el Premio Alonso de Nava-Grimón por sus 50 años de dedicación universitaria.