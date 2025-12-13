El Espacio La Granja reivindica el oficio de las costureras con el espectáculo ‘Nüshu’

Acróbatas que trabajan, cosen, bailan, ríen y trepan. Así se conforma Nüshu, un espectáculo que habla a través del cuerpo, el silencio y el caos. La compañía catalanoaragonesa Capicúa presenta esta propuesta escénica que fusiona circo, teatro y moda con el objetivo de dar voz a las costureras. Nüshu se podrá ver este sábado (20.00 horas) en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas, a 10 euros, se pueden adquirir en taquilla y en la web del recinto.
Nüshu reivindica la necesidad de crear espacios donde se valore y se reconozca la labor de las mujeres que ejercieron oficios esenciales para la comunidad. Por este motivo, las cinco artistas de Capicúa suben al escenario para homenajear a las costureras, subrayando su papel fundamental en la subsistencia familiar hace cinco décadas: “Ahora nosotras, nietas y bisnietas, reivindicamos este oficio y le rendimos homenaje en el escenario”, afirman.
Más que una pieza de circo y teatro, Nüshu es un puente entre generaciones: un espacio donde madres, abuelas, hijas y compañeras se encuentran simbólicamente. Cada gesto, cada juego y cada risa se convierte en un hilo que teje historias sensibles y transformadoras.
Además, el espectáculo explora puntos de diálogo escénico, haciendo hincapié en la reutilización, la transformación y el acto creativo como respuestas al actual modelo de sobreproducción, explotación y exceso de consumo de la fast fashion.
Fundada en 2009, Capicúa nace de la mano de Rebeca Gutiérrez y Yolanda Gutiérrez. la compañía ha creado las obras Cabaret (2010), Entredos (2013), Koselig (2018) y Nüshu (2021).