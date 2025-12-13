cultura

El Espacio La Granja reivindica el oficio de las costureras con el espectáculo ‘Nüshu’

Capicúa presenta este sábado en la capital tinerfeña una propuesta en la que confluyen el circo, el teatro y la moda
Fundada en 2009, Capicúa ha creado las obras 'Cabaret', 'Entredos', 'Koselig' y 'Nüshu'. / DA
Acróbatas que trabajan, cosen, bailan, ríen y trepan. Así se conforma Nüshu, un espectáculo que habla a través del cuerpo, el silencio y el caos. La compañía catalanoaragonesa Capicúa presenta esta propuesta escénica que fusiona circo, teatro y moda con el objetivo de dar voz a las costureras. Nüshu se podrá ver este sábado (20.00 horas) en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas, a 10 euros, se pueden adquirir en taquilla y en la web del recinto.

Nüshu reivindica la necesidad de crear espacios donde se valore y se reconozca la labor de las mujeres que ejercieron oficios esenciales para la comunidad. Por este motivo, las cinco artistas de Capicúa suben al escenario para homenajear a las costureras, subrayando su papel fundamental en la subsistencia familiar hace cinco décadas: “Ahora nosotras, nietas y bisnietas, reivindicamos este oficio y le rendimos homenaje en el escenario”, afirman.

Más que una pieza de circo y teatro, Nüshu es un puente entre generaciones: un espacio donde madres, abuelas, hijas y compañeras se encuentran simbólicamente. Cada gesto, cada juego y cada risa se convierte en un hilo que teje historias sensibles y transformadoras.

Además, el espectáculo explora puntos de diálogo escénico, haciendo hincapié en la reutilización, la transformación y el acto creativo como respuestas al actual modelo de sobreproducción, explotación y exceso de consumo de la fast fashion.

Fundada en 2009, Capicúa nace de la mano de Rebeca Gutiérrez y Yolanda Gutiérrez. la compañía ha creado las obras Cabaret (2010), Entredos (2013), Koselig (2018) y Nüshu (2021).

