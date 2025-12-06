El grupo de Giro Arte- Artes Escénicas de Sinpromi presenta ‘Ensoñaciones’ en el Paraninfo de la ULL

Durante varios meses, artistas de dilatada trayectoria en el ámbito autonómico y nacional de las artes escénicas como la coreografa Teresa Lorenzo o el artista visual Héctor Gardez, entre otros, han trabajado mano a mano junto al grupo Giro Arte- Artes Escénicas de Sinpromi.
Tras meses de trabajo han generado una pieza de danza-teatro que verá la luz el 6 de diciembre a las 18 horas en el Paraninfo de la ULL. Las entradas para este esperado estreno serán gratuitas y podrán retirarse de forma anticipada a través de la web del propio Paraninfo.
El proceso de trabajo se ha llevado a cabo bajo una metodología de co-creación, donde las personas participantes no son meras receptoras del proceso creativo sino creadoras activas.
Una experiencia que pone en valor la profesionalización de los procesos creativos desde personas con discapacidad, así como las metodologías artísticas horizontales donde lejos de jerarquías o de roles diferenciados se reconoce la capacidad de cada cual para aportar al proceso.
Para garantizar la calidad del trabajo Sinpromi-SL, con la colaboración y organización de LAV-Canarias, que ha puesto a un amplio equipo artístico profesional al servicio del proceso. De esta forma, las herramientas del video arte, la danza, la música experimental y la performatividad se mezclan para componer una pieza que no dejara a nadie indiferente.