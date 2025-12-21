El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife despide el ciclo ‘VibraMUS’

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del Organismo Autónomo de Cultura (OAC), celebra hoy domingo (12.00 horas) en el Museo de Bellas Artes el último concierto del ciclo VibraMUS, una propuesta artística, pedagógica y social que convierte a la pinacoteca en un espacio de encuentro entre música, patrimonio y ciudadanía.
Con el título de Concierto de Navidad en el Museo, esta última cita estará protagonizada por el Tenerife Trombone Quartet, que ofrecerá un recorrido musical inspirado en las sonoridades navideñas y en la tradición de los ministriles, figuras habituales de la iconografía artística de los siglos XVII y XVIII. Las entradas tienen un precio simbólico de tres euros y se pueden adquirir a través de la taquilla online municipal.
El Tenerife Trombone Quartet, formado por Cristo Delgado, Pablo González, Ismael Brajín (trombones) y José Luis Domínguez (tuba), interpretará un variado programa que combina obras clásicas, piezas populares y composiciones vinculadas al imaginario navideño, desde Albéniz, Debussy y Piazzolla hasta Mel Tormé, Gershwin y Benito Cabrera.