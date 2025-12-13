El patrimonio alado que ha elegido vivir en las Islas

Una obra de más de mil páginas, profusamente ilustrada, en la que el rigor científico y la exhaustividad de la información que recoge no desdeña, sino todo lo contrario, su voluntad de ser una herramienta didáctica al alcance de todo tipo de lectores. Esa es la perspectiva desde la que se ha elaborado Avifauna de Canarias, la nueva publicación de Turquesa Ediciones, obra de los biólogos Aurelio Martín Hidalgo, Juan José Bacallado Aránega y Vicente Quilis Figueroa, así como del ornitólogo Juan Antonio Lorenzo Gutiérrez.
“Se trata de la plasmación de un proyecto en el que sus autores llevan trabajando años -detalla José Manuel Moreno, responsable del sello editorial-, que a grandes rasgos ha consistido en recopilar toda la información existente hasta la fecha acerca de las aves del Archipiélago y, sobre todo, actualizarla con los nuevos aportes que se han producido en los últimos tiempos”.
Y es que, como figura en el propio volumen, presentado este miércoles en el Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife (MUNA), en un acto que contó además con la participación de Manuel Nogales Hidalgo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), “en las últimas décadas se han producido cambios importantes en la situación de la avifauna canaria. Algunas especies han entrado en regresión y otras se han asentado como nidificantes”.
EL PASADO Y EL PRESENTE
Este el motivo por el que los especialistas que firman la obra han querido dar cuenta de los avances genéticos en taxonomía que se han alcanzado durante los últimos dos decenios, pero también han prestado atención a los hallazgos paleontológicos relativos a la avifauna que pobló el territorio insular en el pasado, lo que permite ofrecer una visión de conjunto mucho más completa y compleja acerca de lo que fueron y lo que son las Islas en el ámbito de la ornitología.
Para hacerse una idea aproximada de la magnitud de esta propuesta divulgativa, quizás basta con tener en cuenta, por ejemplo, que el Archipiélago lo habitan hoy nueve especies endémicas, lo que representa el 12% de la totalidad de la avifauna autóctona: la paloma turqué (Columba bollii), la paloma rabiche (Columba junoniae), el pinzón azul de Tenerife (Fringilla teydea), el pinzón azul de Gran Canaria (Fringilla polatzeki), el pinzón vulgar canario (Fringilla canariensis), la tarabilla canaria (Saxicola dacotiae), el mosquitero canario (Phylloscopus canariensis), el petirrojo de Tenerife (Erithacus superbus) y el petirrojo de Gran Canaria (Erithacus marionae).
ESPECIES
“La portada del libro está ilustrada con la fotografía de un petirrojo de Tenerife, que ahora, al igual que el de Gran Canaria, está reconocido como una especie endémica. Hasta hace muy poco tiempo, ambos endemismos se consideraban petirrojos europeos (Erithacus rubecula), sin tener en cuenta sus particularidades”, pone de relieve José Manuel Moreno, quien además de editor es biólogo y fotógrafo.
Junto a esas nueve especies, alrededor de una treintena son subespecies endémicas, unas 90 nidifican en el Archipiélago y casi 400 aves son migratorias.
“El libro se vertebra en dos grandes bloques, uno en el que se detallan esas especies, subespecies y nidificantes y el dedicado a las migratorias”, explica Moreno, quien hace hincapié en el hecho de que hasta ahora no existía una obra que brindase de manera tan actualizada información acerca de las más de 300 especies migratorias que visitan las Islas. “Algunas de ellas son extremadamente raras. Tenemos aves que, por ejemplo, proceden de Norteamérica y se citan en Canarias”, resalta el director de Turquesa Ediciones en la conversación con DIARIO DE AVISOS.
LOS PIONEROS
Avifauna de Canarias también posee una vertiente histórica en la que, entre otros contenidos, se menciona a los primeros ornitólogos y viajeros que recalaron en el Archipiélago y estudiaron las aves con las que se encontraban durante su estancia. “Es un apartado muy bonito -afirma José Manuel Moreno-, que incluye imágenes, muchas de ellas inéditas, de esos primeros estudiosos, y se complementa con otro dedicado a los ornitólogos actuales”.
Esa cronología tampoco obvia el objeto de análisis. “Los estudios realizados en las últimas décadas -puede leerse en el libro- muestran que la avifauna del pasado fue distinta (…) Se han descrito especies que habían perdido o tenían mermadas su capacidad de vuelo, habiéndose extinguido en tiempos relativamente recientes, coincidiendo con la llegada de la población humana a las Islas”.
Entre las especies desaparecidas, en el libro se citan los verderones de La Palma (Chloris triasi) y Tenerife (Chloris aurelioi), el escribano patilargo de Tenerife (Emberiza alcoveri), la codorniz canaria (Coturnix gomerae), la pardela del jable (Puffinus holeae), la pardela del malpaís (Puffinus olsoni) y petreles del género Pterodroma.
“Desde la segunda mitad del siglo XX -se señala en Avifauna de Canarias– se conocen extinciones como la del ostrero negro canario (Haematopus meadewaldoi) y la del milano real (Milvus milvus); hace más de seis millones de años se extinguieron aves gigantes, cuyos huevos fósiles se han encontrado en Órzola (Lanzarote)”.
De vuelta a la época contemporánea, la parte introductoria de la obra se adentra también en las diferentes características de los ecosistemas insulares, en los hábitats que en buena medida explican la variedad de aves que pueblan el Archipiélago de forma permanente o transitoria.
“Juan José Bacallado es el autor de una serie de láminas en las que se describen estos ecosistemas y las aves más características de cada una de las zonas”, apostilla durante la charla José Manuel Moreno, quien menciona, entre otras características de Avifauna de Canarias, el mapa de distribución de las especies y las fichas en las que se describen cada una de ellas”.
“Este es un libro dirigido a todos los amantes de la naturaleza. Tiene una finalidad didáctica y resulta accesible a lectores que no posean profundos conocimientos en la materia, pero también es una obra de consulta para biólogos, ornitólogos y todas aquellas personas que se dedican al medio ambiente. De hecho, al final de Avifauna de Canarias hay unas tablas con información adicional que les resultarán muy útiles”, concluye el editor.