‘El precio de los secretos’: cerrar el círculo

El precio de los secretos. Hace un año, Diego Gutiérrez Quintana (Santa Cruz de Tenerife, 2000) publicó su primera novela, El precio de los recuerdos. Una ficción, basada libremente en el relato familiar que había escuchado sobre su bisabuelo, quien, como tantos canarios, emigró a Venezuela en la primera mitad del siglo XX.
En diciembre de 2024, el escritor explicó a DIARIO DE AVISOS el punto de partida de su ópera prima, una historia armada a partir de dos épocas. La de Miguel, un joven de 25 años que en 1992 encuentra los diarios de su abuelo, Juan de la Torre, y el propio relato de este sobre su peripecia americana. Cuatro décadas antes, Juan se embarcó en una travesía clandestina que le condujo al estado venezolano de Aragua.
“Se trata de una ficción histórica -exponía hace 12 meses el escritor tinerfeño-, pero a partir de ahí me cuesta afirmar si es romántica, de intriga o de aventuras, pues creo que hay un poco de todo”. “Es la historia de un hombre corriente que se sacrifica por alguien a quien quiere, le ocurren cosas que escapan de su control y es víctima de las consecuencias de sus actos”, añadía el escritor.
LAS INCÓGNITAS
Ahora, el próximo jueves, 11 de diciembre (19.00 horas), Diego Gutiérrez presenta en la capital tinerfeña, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, la nueva novela. “El precio de los secretos se adentra en las incógnitas planteadas al final de la obra anterior”, detalla su autor, “cuando Juan debe huir de Venezuela y, con la ayuda de un viejo amigo, se refugia en Cuba”. “De forma paralela, en el otro tiempo -agrega-, Miguel, junto a su padre y su tío, comienza a atar cabos sobre lo que se conocía de la vida de Juan en América y lo que hasta ese momento estaba oculto”.
El escritor expone que, en lo relativo a la estructura, esta nueva obra es más ambiciosa que El precio de los recuerdos, ya que si en esta esas dos épocas aparecían claramente diferenciadas, separadas, ahora “se suceden los saltos temporales, que van tejiendo una historia que el lector debe armar, como si se tratara de las piezas de un puzle, unas en blanco y negro y otras en color, pero, en todo caso, una misma historia”.
En el libro reviste tanta importancia lo que le ocurre a Juan como lo que le sucede a Miguel. “Son dos protagonistas, en diferentes tiempos, que viven la misma historia. Solo que uno la experimenta en primera persona y otro como investigador de aquello que ocurrió hace 40 años”, subraya Diego Gutiérrez Quintana, quien apunta precisamente a esta característica que presenta su ficción cuando se le pregunta por el principal reto que afrontó al escribirla.
“El mayor desafío fue contar unos hechos distanciados entre sí por cuatro decenios, pero que no dejan de formar parte de una misma historia, al tiempo que intentar relatarlos estableciendo una diferencia de tonos sin que se pierda el interés”, argumenta.
UNA TRAMA, DOS PERSPECTIVAS
“Al fin y al cabo, es una única trama contada desde dos perspectivas temporales -añade el escritor-, por lo que el objetivo fue no solo lograr que no perdiese coherencia, sino que cada cliffhanger [final en suspenso] de cada capítulo se relacionase bien con el siguiente, independientemente de que se situase antes o después en el tiempo”.
Diego Gutiérrez define su propio viaje, el de crear esta bilogía, como revelador. “Ha hecho que me convenciera de que quiero dedicarme a la literatura, y ojalá un día pueda vivir solo de escribir novelas, pero también de qué tipo de escritor quiero ser. El deseo de entretener con un relato y la voluntad de contar algo de cierta profundidad intelectual no tienen por qué ir siempre por separado. Eso es algo que tengo muy presente en cada una de mis historias”, concluye el escritor tinerfeño, que ya afronta un nuevo proyecto literario: una novela negra.