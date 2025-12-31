El Teatro Leal se envuelve el viernes con los sonidos de ‘Lo puro’, de Hirahi Afonso

El Teatro Leal de La Laguna inicia 2026 con la actuación del músico grancanario Hirahi Afonso, quien el próximo viernes, 2 de enero (20.30 horas), presenta los temas de su más reciente trabajo discográfico, titulado Lo puro.
Hirahi Afonso (Gran Canaria, 1996) se ha convertido en una de las voces más singulares de la música canaria contemporánea. Todo empezó con un timple cuando apenas tenía cinco años. Hoy su instrumento es una puerta abierta a universos sonoros que se expanden más allá de la tradición.
Él mismo rechaza la idea de haber transformado el timple. Lo que defiende es la necesidad de perder el miedo a experimentar y a romper límites, porque “lo importante es no tener límites cuando hablamos de búsqueda y aprendizaje”. Y es que Afonso pertenece a esa generación que ha abrazado el folclore sin convertirlo en frontera.
‘MEMENTO’
Su primer disco, Memento (2020), ya apuntaba hacia territorios nuevos, pero fue Lo puro (2023) el que confirmó que su camino iba más allá del virtuosismo instrumental. El álbum, grabado entre Barcelona y Nueva York y con más de 40 músicos invitados, fue un salto hacia un lenguaje propio donde la raíz canaria dialoga con el jazz, el flamenco, la electrónica o los sonidos mediterráneos. “En Lo puro hice un disco de canciones”, recuerda, marcando la distancia con el carácter más instrumental de Memento.
Barcelona, ciudad a la que se mudó a los 16 años para estudiar guitarra, fue decisiva para construir esa mirada amplia. Allí aprendió a observar la música desde la distancia, a escuchar más y mejor, y a convivir con artistas que hoy forman parte de su universo creativo. “Estar lejos de casa me ayudó a verlo todo con más perspectiva y a abrir mi espectro musical”.
Las colaboraciones con figuras como Silvia Pérez Cruz, Pedro Guerra o Valeria Castro han sido para él un privilegio y un impulso emocional. Haber trabajado con artistas a los que admiraba desde niño lo marcó profundamente: “Es un honor compartir música con ellos”.
LAS POSIBILIDADES
Si algo define a Hirahi Afonso es la manera en que convierte las limitaciones del timple en posibilidades. Analiza las características del instrumento para convertir lo que otros verían como obstáculos en ventajas creativas. En sus directos busca que el público entre en su universo sonoro y entienda que lo esencial es la música en sí misma. Los conciertos avanzan entre momentos frenéticos e instantes íntimos, una experiencia sensorial que invita a escuchar sin prejuicios y a descubrir las posibilidades de un instrumento pequeño, pero infinito en las manos de Hirahi Afonso.