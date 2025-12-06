El XX Festival de Góspel de Canarias trae a la cantante Rubee Rose a Guía de Isora

El XX Festival Góspel Canarias cuenta este año en su cartel con Rubee Rose, una de las voces más influyentes del género en el Reino Unido, a la que acompaña el Let’s Sing Gospel Choir. Con conciertos programados el viernes y ayer en Gran Canaria y Lanzarote, este domingo (20.00 horas) actúa en Tenerife, en el Auditorio de Guía de Isora.
Rubee Rose -nombre artístico de Wendi Rose- es una figura esencial del góspel europeo. Su trayectoria comenzó muy joven, cuando a los 14 años ya dirigía el coro juvenil de la iglesia de su localidad. En 1998 se convirtió en directora de uno de los coros más prestigiosos del Reino Unido, el London Community Gospel Choir, con el que recorrió Europa, Japón y el Caribe, y participó en actos de gran relevancia, incluida la inauguración de la estatua de Nelson Mandela en presencia del propio líder sudafricano.
En los últimos años ha impulsado sus propios proyectos. Entre ellos, la creación en 2023 del Let’s Sing Gospel Choir, una formación integrada por cantantes con amplia experiencia coral y pasión por el góspel que ya ha actuado en relevantes encuentros musicales.