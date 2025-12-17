Seis de cada diez demandantes de empleo en el sur de Tenerife son mujeres

La brecha entre el desempleo masculino y femenino no deja de crecer en el sur de Tenerife. La diferencia en la tasa de paro por sexos ya es de 17 puntos porcentuales, el doble de lo que indicaban las cifras oficiales hace diez años, cuando la distancia apenas superaba los 8 puntos.
Los últimos datos difundidos por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan) indican que el 58,5% de los demandantes de empleo en la comarca sureña son mujeres, por solo el 41,5 de hombres, lo que representa, prácticamente, seis de cada diez personas registradas en las oficinas de empleo.
A falta de contabilizar el último mes del año, las cifras oficiales a fecha 1 de diciembre revelan que 16.915 personas buscan trabajo en los doce municipios del sur y oeste de la Isla (entre Candelaria y Santiago del Teide) y que la gran mayoría aspira a encontrar una oportunidad laboral en los subsectores de la hostelería y el comercio, por ese orden.
En todo el Sur, la demanda femenina resulta mayor excepto en Fasnia, precisamente uno de los dos municipios donde ha aumentado el desempleo en el último año, concretamente el 11,86%. El otro es Guía de Isora, aunque su ascenso es mínimo (0,18%).
De los municipios con mayor población, Granadilla de Abona es el que más ha visto decrecer la fila del paro en los últimos 12 meses (-5,29%), seguido de Arona, el municipio con más empadronados de la comarca sureña (-2,31%) y Adeje (-0,16%). Entre los municipios de población media, destacan los descensos de Candelaria (-9,33%), Santiago del Teide (-7,42%), Güímar (-6,69%) y San Miguel de Abona (-2,12%).
Las estadísticas del Observatorio Canario de Empleo reflejan que las localidades con menor número de habitantes también ha visto cómo se ha recortado la lista de demandantes de trabajo (excepto Fasnia), sobre todo en el caso de Vilaflor de Chasna, el municipio con menor número de residentes del Sur y de la isla de Tenerife (-22,22%) y Arafo (-10,12%).
Arico marcó también una tendencia a la baja, aunque algo más amortiguada (-2,15%).