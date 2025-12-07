El Tenerife suma un punto en su visita al Lugo (2-2)

El CD Tenerife no tuvo compasión del CD Lugo durante la primera parte. Los blanquiazules dominaron de principio a fin el primer acto y tradujeron su excelso control con dos goles obra de un Fabricio que está en verdadero estado de gracia. El brasileño marcó el pasado fin de semana su primer tanto con la camiseta tinerfeña y en el Anxo Carro anotó el segundo y el tercero.
Abrió la lata Fabricio en el minuto 14 en una jugada a balón parado. Córner que saca Nacho Gil y el carioca se adelantó con la cabeza al remate acrobático que realizaba al mismo tiempo Landázuri. Fabricio remató cruzado, imposible de parar para Marc Martínez.
En el 22 el colegiado de la contienda anuló el 0-2 por un claro fuera de juego de Enric Gallego, quien el en 31 logra robarle el esférico a un central de cuadro lucense y plantarse solo ante el meta rival. Molestó lo justo y necesario el mismo zaguero para impedir el remate claro del delantero blanquiazul, que acabaría mandando el balón fuera. Reclamó penalti en esta acción el banquillo insular, solicitando la revisión del FVS. El árbitro no apreció que el contacto fuera suficiente como para señalar el punto de penalti.
Sin embargo no tardaría mucho el Tenerife en doblar su ventaja. Nuevamente por mediación de Fabricio. El 0-2 también surgió de una jugada a balón parado. La puso Nacho, remató en el segundo palo De Miguel, obligando a Marc Martínez a realizar una gran intervención para evitar el tanto, pero el balón quedó muerto en el corazón del área, aprovechando el regalo Fabricio para apuntarse el segundo tanto de la noche.
El dominio canario era insultante, al igual que la victoria momentánea, apuntalada no solo por los goles de Fabricio, sino también por la actuación de Nacho, quien sirvió los dos balones de gol y forzó dos amarillas para jugadores del Lugo.