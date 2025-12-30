EN VIVO: La Laguna Tenerife – Covirán Granada

La Laguna Tenerife despedirá este martes un gran 2025 en casa, poco más de 48 horas después de caer en el derbi canario (70-71) y ante un peligroso Covirán Granada, un rival necesitado de victorias con más prestaciones que las que puedan deducirse de un banal vistazo a la clasificación.
La Laguna Tenerife, lucirá su equipación especial de ‘La Rapadura’, tendrá que alimentar sus posibilidades de triunfo desde su solidez defensiva para luego atacar con criterio y acierto; imponer el ritmo que más se adapte a sus intereses e ir con todo a la batalla del rebote.
En esta ocasión, Bruno Fitipaldo ha sido el encargo de abrir el marcador inicial a favor de los aurinegros desde el 6,75: 3-0