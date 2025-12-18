Este jueves seguirán predominando las lluvias en Canarias, según la Aemet

La previsión meteorológica para este jueves indica que habrá intervalos nubosos, con un predominio de los cielos nubosos en el norte, donde no se descartan lluvias débiles y ocasionales, en especial en el noreste, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Además, tampoco se descartan precipitaciones en medianías del resto de vertientes.
Las temperaturas sufrirán pocos cambios, salvo ascensos en cumbres centrales. Los termómetros oscilarán entre los 23 grados de máxima en Tenerife y los 13 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará del norte, ocasionalmente fuerte en el este y en los extremos noroeste y noreste. En cumbres centrales, soplará fuerte del componente norte amainando durante la mañana.
En el norte de Gran Canaria habrá cielos nubosos o cubiertos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, siendo más probables y frecuentes en medianías; mientras que en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos sin descartar alguna lluvia débil y ocasional en zonas de interior.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos en general, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas estarán con pocos cambios, salvo por unos ligeros ascensos de las máximas en medianías y zonas altas. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 17ºC de mínima y los 21ºC de máxima.
Respecto al viento, soplará moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes este y noroeste, especialmente al inicio. En cumbres, son probables rachas localmente muy fuertes a primeras horas, amainando a lo largo de la mañana.