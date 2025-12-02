Un estudio de la ULL desmonta los bulos sobre migrantes en Puerto de la Cruz

“Quieren vivir de las pagas y reciben a veces más que lo que recibe una persona de aquí”; “los musulmanes son más problemáticos a la hora de integrarse”; “vienen aquí a robarnos, a delinquir, a quitarnos el empleo”, o “los inmigrantes acaparan los centros médicos y por culpa de ellos se va a colapsar la sanidad”, son algunos de los bulos que han sido identificados en el Proyecto Antirrumores, cuyos resultados dio a conocer ayer el concejal de Participación Ciudadana, David Hernández, acompañado por el coordinador y la técnica del mismo, Alexis Mesa y Rita Andrade, respectivamente.
La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y desarrollada por la Fundación Universidad de La Laguna (ULL), tiene como objetivo prevenir y combatir los estereotipos, prejuicios y falsos rumores que afectan a la integración y convivencia con la ciudadanía de origen migrante en la ciudad turística.
El estudio reveló que la población extranjera en el municipio supone el 29% del padrón, es decir, que tres de cada diez residentes han nacido fuera de España, confirmando el carácter multicultural de la ciudad. La mayor parte procede de Alemania, (15,4%), Venezuela (14,1%), Italia (11,4%) que concentran el 40% del total de personas extranjeras. En el caso de los países africanos, el primero es Marruecos (1,8%) y el segundo, Senegal (1,5%).
A pesar de esta diversidad, aún persisten rumores que afectan negativamente a la imagen de la población migrante, especialmente hacia quienes proceden de África, que solo representan el 3,8% (350 personas).
Este hallazgo evidencia la influencia de discursos que no responden a la realidad local, pero que se reproducen a través de canales externos, generando desconfianza, recelo y dificultades para la cohesión social.
El ámbito de los Servicios Sociales es el espacio donde los bulos están más arraigados, apareciendo en el 93,4%. La idea de que las personas migrantes “viven de la paguita” continúa siendo uno de los prejuicios más extendidos. Sin embargo, los datos desmontan categóricamente este discurso ya que quienes están en situación administrativa irregular no pueden acceder a ayudas económicas.
Por el contrario, sus aportaciones suponen el 10% de los ingresos a la Seguridad Social mientras que solo recibe cerca del uno% del gasto.
Otro de los rumores más extendidos es el aumento de la delincuencia aunque los datos demuestran lo contrario, ya que mientras la población extranjera ha crecido, la criminalidad ha descendido, y no existe evidencia de que las personas migrantes vengan a delinquir.
En relación con el trabajo, persisten discursos que afirman que las personas migrantes “quitan puestos de trabajo”, especialmente en sectores donde predomina la precariedad. Este bulo también se desmonta porque se demostró que estos sectores ya eran precarios previamente y además, que la población migrante trabaja, consume, genera actividad y contribuye de manera directa al crecimiento económico del país.
Otros rumores apuntan a que los hombres latinoamericanos y africanos “son machistas”, mientras que el estereotipo de las mujeres musulmanas es la de estar “sometidas”.
Con este informe, el trabajo del Ayuntamiento consistirá en gestionar la información de manera correcta, promover la sensibilización social, fundamentalmente en los centros educativos y favorecer espacios de encuentro que generen interacción positiva entre las distintas realidades culturales que conviven en el municipio.
Un diagnóstico exhaustivo realizado con todos los sectores
El diagnóstico del Proyecto Antirrumores se elaboró a partir de 61 entrevistas realizadas en profundidad y analizando los discursos de 69 personas, entre responsables institucionales, profesionales de servicios públicos, tercer sector y ciudadanía.
Se trata de una muestra plural que permitió obtener una imagen precisa de la convivencia real en el municipio y por ende, una muestra representativa de la realidad social portuense. En cuanto a los datos técnicos, se comprobó que la mayor parte de la poblacón extranjera se concentra en el casco, seguida de El Botánico-La Paz y El Tope