Etéreo by Pedro Nel, premio de la Academia de Gastronomía

La Junta Directiva de la Academia de Gastronomía de Santa Cruz de Tenerife ha acordado por unanimidad conceder el Premio de Gastronomía del año 2025 al restaurante Etéreo By Pedro Nel. El acuerdo fue alcanzado esta semana una vez analizadas las propuestas de los miembros de la junta, que preside Lourdes Fernández.
Entre otros elementos que fueron considerados para otorgar el galardón, se expuso el alma que le ponen Pedro Nel Restrepo y su equipo de cocina y sala para que el establecimiento capitalino siga siendo todo un referente culinario dentro y fuera de Canarias.
Según el criterio de la Academia, Etéreo by Pedro Nel logra una excelente fusión de tradiciones procedentes de su herencia latinoamericana a la que incorpora influencias de las cocinas mediterránea y canaria.
Hay que decir que el restaurante Etéreo, se encuentra ubicado en la calle San Antonio, número 63, de Santa Cruz de Tenerife y que recibió el galardón a Mejor Restaurante en los XXXIX Premios Nacionales de Gastronomía DIARIO DE AVISOS, que se entregaron en julio de 2024.
Etéreo, que cuenta con una estrella de la Guía Michelin y dos Soles de la Guía Repsol, entre otras distinciones, es un proyecto de Pedro Nel y su pareja Viviana, quienes han señalado que “estamos viviendo un momento donde muchos restaurantes están bajando la persiana, pero nosotros estamos remando fuerte, unidos y viento en popa. Y lo estamos consiguiendo porque aquí no solo cocinamos: aquí sentimos, soñamos y luchamos juntos. Este premio nos honra, pero también nos compromete. Nos recuerda que vamos por el camino correcto y que lo mejor todavía está por venir”.
Etéreo, que abrió sus puertas hace siete años, se ha convertido en un referente gastronómico dado el rigor, la perseverancia, la solidez, la ilusión y la continúa formación de este proyecto.
Por otra parte, la junta directiva también decidió conceder una Mención de la Academia a Chari Peón -como se conoce a María del Rosario Peón Rodríguez-, cocinera del restaurante El Coto por su exquisita mano para la cocina y sus calderos, y en reconocimiento al magnífico trabajo que está desarrollando en este restaurante, sito en la calle Domingo Pérez Minik, numero 13, en la capital tinerfeña.