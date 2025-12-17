Fallece el poeta e intelectual Eugenio Padorno, Hijo Adoptivo de Gran Canaria

La familia del poeta e intelectual Eugenio Padorno, Hijo Adoptivo de la isla de Gran Canaria, ha informado del fallecimiento del que fuera una figura clave de la literatura y el pensamiento en Canarias.
Así lo ha señalado el Cabildo grancanario en un comunicado en el que ha mostrado el hondo pesar del conjunto de la Corporación insular por la pérdida del escritor, poeta, crítico literario, editor y profesor.
“Es uno de los intelectuales grancanarios contemporáneos que más ha indagado en la idiosincrasia del ser insular desde una perspectiva humanística con especial atención a las manifestaciones literarias y artísticas. Y como docente ha ejercido su magisterio en varias generaciones de canarios y canarias desde 1968”, subrayó el presidente insular, Antonio Morales.
Aquí, añadió que durante más de cinco décadas, mediante su obra poética y sus ensayos, Padorno “ha ido forjando una verdadera teoría de lo canario desde el punto de vista cultural, complementaria a la que Manuel Alemán formulara en el ámbito de la psicosociología”.
“Otro elemento que ha aportado es la búsqueda de una esencialidad cultural, literaria y artística en el paisaje canario, así como la definición de la espiritualidad isleña, con rasgos como la humildad, la sencillez, la inmigración o la profundidad histórica, además de la redimensión mítica y existencialista del concepto de isla, reflexionó igualmente y la redefinición de una literatura canaria con rasgos exclusivos y distintivos”, concluyó Morales.