Confirmado: estas son las fechas de cobro de la Lotería de Navidad 2025

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, que se celebrará el 22 de diciembre, pondrá en juego un total de 2.772 millones de euros en premios. Las personas agraciadas podrán comenzar a cobrar los premios desde la misma tarde del sorteo, una vez concluyan las comprobaciones oficiales de los números extraídos y los procesos informáticos correspondientes.
El plazo para reclamar los premios se extenderá hasta el 23 de marzo de 2026, ya que el derecho al cobro caduca a los tres meses, contados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.
Así lo recuerda Loterías y Apuestas del Estado (LAE), que insiste en que, aunque pueda parecer obvio, es imprescindible presentar el décimo o resguardo premiado para poder cobrar cualquier importe.
Pagos de la Lotería de Navidad
En el caso de premios inferiores a 2.000 euros por décimo de la Lotería de Navidad o resguardo, el cobro podrá realizarse exclusivamente en cualquiera de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. Estos premios podrán abonarse en efectivo o mediante Bizum.
Cuando el importe del premio sea igual o superior a 2.000 euros, el cobro deberá efectuarse en las entidades financieras autorizadas, que son BBVA y CaixaBank.
Para los décimos adquiridos a través del canal oficial online de Loterías y Apuestas del Estado, los premios de mayor cuantía se abonarán mediante transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el jugador, una vez verificada tras el sorteo. En el caso de premios menores, el importe se ingresará directamente en la cuenta de juego, siempre que no se superen los límites establecidos; de lo contrario, también se realizará una transferencia a la cuenta bancaria asociada.
Desde LAE recuerdan igualmente que, si un décimo o resguardo premiado se encuentra deteriorado, el titular deberá acudir a un punto de venta oficial, rellenar la solicitud de pago de premios, firmarla y entregar el billete afectado, que será remitido para su comprobación y validación.
Cuando un décimo haya sido compartido, será necesario identificar a todas las personas participantes en el momento de cobrar premios iguales o superiores a 2.000 euros en las entidades bancarias.
Por último, en caso de sustracción o robo del décimo, se recomienda presentar una denuncia ante las autoridades. Si el billete resultara premiado, el afectado deberá acudir al juzgado con dicha denuncia para que se inicien los trámites legales correspondientes.