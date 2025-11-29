La terminación maldita de la Lotería de Navidad: solo ha salido “un puñado de veces” desde 1812

Con la llegada de diciembre, miles de jugadores vuelven a perseguir la ilusión del primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Entre supersticiones, estadísticas y tradición, hay una pregunta que pocos formulan: si existe una terminación que se repite más que ninguna, ¿cuál ha sido la menos afortunada en toda la historia del Gordo?
Los datos históricos del sorteo muestran un patrón claro: la terminación menos premiada con el Gordo es el número 1. Apenas ha aparecido en un puñado de ocasiones desde que se celebró el primer sorteo en 1812. Es, de todas las cifras posibles, la más esquiva para el primer premio. Le siguen otras terminaciones poco habituales, como el 2 o el 9, que también han tenido una presencia reducida.
Las terminaciones que nunca han tocado en la Lotería de Navidad
El caso es aún más llamativo cuando se amplía la mirada a las dos últimas cifras del número ganador. A pesar de los más de dos siglos de resultados, hay combinaciones que jamás han resultado premiadas con el Gordo. Entre ellas figuran varias terminaciones que nunca han salido ni una sola vez en el primer premio.
Estas terminaciones se han convertido en una especie de “zona fría” del sorteo, evitadas por algunos jugadores que prefieren recurrir a combinaciones más frecuentes, y buscadas por quienes confían en que su suerte cambie por primera vez.
Algunas de ellas son:
- 09
- 10
- 21
- 25
- 31
- 34
- 41
- 42
- 43
- 51
- 54
- 59
- 67
- 78
- 82
¿Qué significa esto para los jugadores?
Aunque estos datos forman parte de la curiosidad y el folclore del sorteo, conviene recordar una cuestión fundamental: en cada edición, todos los números tienen exactamente la misma probabilidad de salir premiados. La historia y la estadística no modifican el azar.
Aun así, estas cifras siguen condicionando la compra de décimos cada año. Algunos evitan las terminaciones más discretas pensando que son poco probables. Otros las buscan precisamente porque nunca han sonado. Y para muchos jugadores, la decisión final sigue siendo una mezcla de intuición, superstición y tradición familiar.
Un sorteo donde pesa más la ilusión
El Gordo de Navidad es más que un sorteo. Es un ritual cultural en el que se mezclan coros infantiles, tradición y esperanza. Y aunque la terminación menos premiada nunca haya brillado en el bombo, continúa alimentando la curiosidad de miles de jugadores cada año.
Porque al final, más que los números, lo que sigue moviendo este sorteo es la ilusión.