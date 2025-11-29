La terminación favorita del Gordo de la Lotería de Navidad: el número que más veces ha salido

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es, además de una tradición arraigada en España, una de las citas más analizadas cada diciembre. Entre supersticiones, matemáticas y estadísticas, una pregunta se repite cada año: ¿existe una terminación que haya salido más veces en el primer premio del Gordo?
La respuesta, según los datos históricos del sorteo, es clara: la terminación más repetida es el número 5. Se ha convertido en la cifra más frecuente al aparecer en más de una treintena de ocasiones. Muy por detrás se encuentran el 4 y el 6, seguidos por el 8. En el lado opuesto de la estadística, el 1 y el 2 son los menos afortunados.
La combinación que arrasa en la Lotería de Navidad
Si en lugar de fijarse en la última cifra del número ganador se amplía el análisis a las dos últimas, surge otro dato significativo: la terminación 85 es la más repetida en la historia de la Lotería de Navidad, con hasta siete apariciones. También destacan el 57, el 90, el 97 o el 75, que han resultado premiados varias veces.
Igual de llamativo es el listado de terminaciones que nunca han salido premiadas. Algunas combinaciones de dos cifras como el 09, 10, 21, 25 o 54 jamás han formado parte del número ganador del Gordo desde que existen registros.
¿Importa este patrón para ganar la Lotería de Navidad?
A pesar de estas curiosidades estadísticas, los expertos coinciden en que todos los números tienen la misma probabilidad de salir cada año. El sorteo es aleatorio, por lo que las terminaciones más frecuentes no aumentan las posibilidades reales de obtener el primer premio.
Sin embargo, estos datos sí influyen en la elección de muchos jugadores. Hay quienes prefieren buscar terminaciones tradicionales o consideradas “afortunadas”, mientras que otros huyen de las que nunca han salido con la esperanza de que esta sea la primera vez.
Un sorteo donde la ilusión pesa más que los números
Además de los premios millonarios, la Lotería de Navidad mantiene su fuerza en el componente social y emocional. Cada año se repiten cánticos, rituales, supersticiones y debates matemáticos que forman parte de la magia del sorteo. Y, mientras tanto, la terminación 5 sigue siendo la favorita de la estadística y la más buscada por muchos jugadores.