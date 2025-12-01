El VII Foro Iberoamericano de la Mipyme reúne en Tenerife a más de 600 expertos y empresarios de 22 países

El Gran Hotel Taoro del Puerto de la Cruz acogió la segunda y última jornada del VII Foro Iberoamericano de la Mipyme, un encuentro internacional que ha reunido a más de 600 expertos y empresarios de 22 países y que ha sido la antesala de la Cumbre Iberoamericana de 2026 que se va a celebrar en Madrid.
Con una elevada participación tanto presencial como virtual, el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme se consolida como un espacio privilegiado para generar debate, compartir modelos de éxito y buenas prácticas, y pasar del diálogo a la acción público-privada.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, indicó que “el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme ha vuelto a consolidarse como un espacio de referencia en nuestra región y como una etapa clave en el camino hacia la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado que se celebrará en Madrid en 2026”. Y abundó en que “durante estas jornadas se ha reafirmado la convicción compartida de que no hay desarrollo sostenible ni cohesión territorial posible sin micro y pequeñas y medianas empresas que sean fuertes”, a lo que valoró que este espacio ha servido para “dialogar, para planificar, coordinar y comprometer acciones concretas para nuestras mipymes”.
El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, destacó que “este foro ha sido una oportunidad para reforzar el papel de las micro, pequeñas y medianas empresas en la transformación económica del espacio iberoamericano, así como para proyectar a Tenerife y a Canarias como una plataforma de diálogo, conocimiento e innovación empresarial en el plano internacional, fomentar la innovación y la digitalización mediante talleres, ponencias y casos de éxito que muestran tecnologías aplicables a negocios locales, impulsar la cooperación empresarial y la creación de redes entre empresas de diversos sectores de las Islas e Iberoamérica, visibilizar el papel estratégico de las mipymes dentro de la economía local y regional, entre otras”.
Para el director insular de Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo de Tenerife, Pedro González, este foro ha supuesto “un impulso a la internacionalización: contactos con expertos y empresarios y emprendedores y facilitar que empresas tinerfeñas exploren mercados externos”.
“El Foro Mipyme en Tenerife no ha sido sólo un espacio de encuentro, sino un acelerador de desarrollo económico, genera efectos positivos en el tejido empresarial, potencia la diversificación económica y eleva la competitividad de la isla en un contexto global”, apuntó González.
Conferencias magistrales, paneles estratégicos y el nuevo modelo de Tracción
La segunda y última jornada constó de una serie de paneles temáticos y conferencias magistrales centrados en los cuatro ejes estratégicos del Foro: Territorio, Talento, Transformación y Tracción. Responsables de Gobierno, instituciones, organismos multilaterales, Academia, organizaciones empresariales y empresas debatieron sobre productividad, comercio exterior, digitalización, sostenibilidad, cohesión territorial y empleo, prestando especial atención a cómo cada una de estas áreas debe alinearse con el nuevo modelo de Tracción.
Su retransmisión en directo ha permitido que miles de profesionales, empresarios, emprendedores y responsables públicos de toda Iberoamérica siguieran vía Streaming las jornadas desde sus países, para conocer de primera mano cuáles son las recomendaciones para las pequeñas y medianas empresas de la región.
Las sesiones también profundizaron en el análisis de datos que muestran la urgencia de actuar en beneficio de las mipymes de la región, según reflejan estudios de la OCDE, CAF y SELA, entre otros. Asimismo, se revisaron las experiencias de países como Uruguay, México, Chile o Colombia, donde existen sistemas más avanzados de integración en cadenas de valor, frente a otros que aún carecen de instrumentos sólidos para vincular a sus pequeñas empresas con grandes operadores.
El objetivo final es avanzar hacia una gestión más estructurada y coordinada que facilite la escalabilidad de políticas efectivas, fortalezca la colaboración público-privada y potencie el papel de las mipymes como pilares del desarrollo económico, social y territorial en los países iberoamericanos.