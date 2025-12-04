Acusan a la DGT de apoyar un “fraude masivo” en las balizas V-16:L “Es gravísimo”

Facua-Consumidores en Acción ha acusado a la Dirección General de Tráfico (DGT) de estar “permitiendo un fraude a gran escala” en la comercialización de balizas de emergencia V-16 no homologadas por algunas empresas. La organización reclama que se active un protocolo de alerta pública que informe de forma explícita y comprensible sobre las irregularidades que se están produciendo.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, sostiene que no basta con remitir a los conductores a la página web de Tráfico para comprobar qué dispositivos serán válidos a partir de enero. A su juicio, la DGT debe intervenir frente al uso indebido de su logotipo en materiales comerciales y publicitarios.
Balizas V-16 vendidas como “homologadas por la DGT”
Sánchez explica que Facua ha detectado balizas V-16 que se promocionan como “homologadas por la DGT”, e incluso utilizan el emblema oficial del organismo, sin aclarar que dejarán de ser válidas a partir del 1 de enero. “Nadie compraría una baliza de este tipo si supiera que no le va a servir en breve”, resume.
El portavoz de la asociación critica la que considera una “pasividad gravísima” por parte del organismo de Tráfico, al que acusa de no haber adoptado medidas para frenar este perjuicio a los consumidores. Según denuncia, mientras tanto “multitud de empresas, fabricantes y plataformas de venta están haciendo negocio a costa de los usuarios” y la DGT habría gestionado la situación “rematadamente mal”, al permitir que se consolide un fraude comercial de grandes dimensiones.
La versión de la DGT
Desde la Dirección General de Tráfico, por su parte, recuerdan que el organismo nunca fue partidario de la venta de dispositivos de preseñalización V-16 sin conexión, pero que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dio la razón a los fabricantes en 2021 y autorizó el uso de estos aparatos sin geolocalización hasta enero de 2026.
Fuentes del departamento que dirige Pere Navarro, consultadas por Europa Press, subrayan que desde el inicio del proceso se ha recomendado a los conductores que entren en la web de la DGT para comprobar que la baliza que van a adquirir está conectada al sistema. Tráfico publica allí listados y certificados de los modelos que cumplen la normativa, en un mercado en el que ya circulan más de 200 referencias distintas.
Facua reprocha, sin embargo, que no se haya lanzado una comunicación directa a todos los titulares de vehículos. Reclama una notificación que llegue a los hogares explicando con claridad qué obligación entra en vigor el 1 de enero y pide que esa comunicación se emita “de forma inmediata”.
¿Se puede reclamar si se multa al conductor?
Cuestionado sobre la posibilidad de reclamar en caso de ser sancionado por utilizar una baliza no homologada a partir del 1 de enero, Sánchez admite que ahí reside “uno de los grandes problemas”, ya que, en principio, el conductor está obligado a conocer la normativa. No obstante, apunta que si el usuario ha sido víctima de un engaño comercial, podría exigir responsabilidades a la empresa vendedora.
Confusión, engaño y derecho a la devolución
Facua sostiene que se está generando confusión masiva entre los consumidores que compran estas balizas bajo el influjo de un “error, una manipulación, un fraude”, y defiende que quienes se encuentren en esa situación tienen derecho a reclamar la devolución del dinero.
Sánchez anima a solicitar el reembolso de todas las balizas adquiridas este año con el reclamo publicitario “homologada por la DGT” si en la información comercial no se indicaba de forma clara y visible que el dispositivo no está conectado con Tráfico ni incorpora la tarjeta SIM exigida como obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.
Recuerda que la venta de estos productos es legal, pero siempre que se advierta expresamente de que no cumplen los requisitos que serán obligatorios a partir de 2026. En caso contrario, considera que se incurre en un acto de engaño al consumidor.
El portavoz de Facua precisa que las balizas no conectadas sí pueden utilizarse hasta el 31 de diciembre como complemento a los triángulos de emergencia, todavía obligatorios. Lo que denuncia es que la falta de información sobre su conectividad constituye una práctica engañosa que vulnera varias normas.
Normas que se estarían incumpliendo
Según la organización, estas prácticas comerciales vulnerarían:
- El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, relativo a las conductas engañosas.
- Los artículos 20 y 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que obligan a informar sobre las características esenciales del producto y a facilitar datos relevantes, veraces y suficientes.
- El propio Real Decreto que regula las balizas V-16.
Sánchez considera que existe una “omisión premeditada de datos” en pleno pico de compras de estos dispositivos, con el objetivo de agotar el stock de modelos que perderán validez.
Por ello, anima a quienes hayan adquirido una baliza no homologada a presentar denuncia ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma o ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que tiene competencia en esta materia. Facua también trasladará al ministerio los casos que detecte en los que la información sobre las balizas resulte incompleta o inducente a error.