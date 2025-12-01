El guionista Jorge Laguna y la compositora Celia Rivero Santana detrás de Ganas de vivir, el documental dirigido por ‘El Langui’

Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui, debuta como director de largometrajes con el rodaje del documental “Ganas de vivir”, centrado en la historia de superación de la deportista paralímpica Desirée Vila. Una producción de Morena Films en coproducción con la empresa canaria Morena Docs rodada entre las provincias de Madrid, Málaga, Valladolid y Pontevedra que cuenta con los canarios Jorge Laguna y Celia Rivero Santana como responsables del guion y de la música original respectivamente.
Desirée Vila es una atleta española de referencia en el deporte adaptado, reconocida tanto por sus éxitos en la pista como por su capacidad para inspirar a través de su historia personal. A los 16 años, cuando era campeona de España de gimnasia acrobática, sufrió una grave lesión que, a causa de una negligencia médica, derivó en la amputación de su pierna derecha. Lejos de rendirse, encontró en el atletismo su nueva pasión y, en tan solo un año, se proclamó campeona de España en 100 metros y salto de longitud. Desde entonces ha batido varios récords nacionales y logrado un diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio, consolidándose como una de las voces más influyentes en favor de la igualdad, la inclusión y la superación personal.
Esta película, producida por Rodrigo Espinel, busca inspirar y sensibilizar a la sociedad abordando temas como el perdón, la aceptación positiva de la vida que a cada uno nos ha tocado vivir y la importancia de visibilizar e impulsar referentes capaces de transformar la mirada hacia la discapacidad para avanzar hacia la plena inclusión.
El film cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y RTVM, con la financiación del Ayuntamiento de Madrid, con el patrocinio de la Fundación Adecco y de Valladolid Film Commission (UNESCO Creative City of Film), y con la colaboración del Comité Paralímpico Español y de Canary Islands Film – Gobierno de Canarias.
Una idea original de El Langui, con guion del canario Jorge Laguna, que contará con Tristán Rosa como director de fotografía, la música original de la canaria Celia Rivero Santana y Nuria Rubio como directora de producción, así como con una participación destacada de técnicos vallisoletanos, como el montador Alejandro Martos, el mezclador de sonido Guillermo Tulán, el grafista Ismael Medina o la supervisora de postproducción Elena Alcolea. Por su parte, Latido Films se encargará de las ventas internacionales.
El productor vallisoletano Rodrigo Espinel destaca: “Este documental es mucho más que la biografía de una deportista; es un canto a la vida, a la capacidad del ser humano para reinventarse, perdonar y aceptar el destino que nos toca vivir. Como sociedad, necesitamos referentes que nos inspiren a derribar barreras y a perder el miedo a vivir. La conmovedora historia de Desirée, narrada desde la mirada única de El Langui, tiene el poder de emocionar, motivar y provocar cambios reales en la manera en que entendemos la discapacidad”.