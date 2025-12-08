El gasto extra por persona en Navidad asciende a 600 Euros y Canarias Sin Deuda recuerda la importancia de una buena planificación

Durante estas fiestas, una familia canaria puede enfrentarse a un gasto extra por persona de alrededor de 600 €. Por eso, desde Canarias Sin Deuda insisten en la necesidad de planificar con antelación y definir un presupuesto realista. Sin ese control, es fácil dejarse llevar por el “espíritu navideño”: regalos, más comida, salidas, loterías… y una serie de desembolsos extra que, acumulados, pueden disparar el gasto y empujar a muchas familias a recurrir a financiación con altos intereses.
Los expertos de Canarias Sin Deuda, empresa especializada en la cancelación de deudas con la Ley de Segunda Oportunidad, alertan de que “este descontrol es especialmente arriesgado si ya se arrastran deudas”. Hoy en España cerca del 46 % de la población tiene obligaciones pendientes con entidades bancarias, lo que pone en evidencia la vulnerabilidad de muchos hogares a un sobreendeudamiento.
El abogado de Canarias Sin Deuda, Samuel Díaz explica que “La falta de control puede traducirse en impagos, reducción del ahorro, estrés financiero e incluso en la necesidad acudir a mecanismos de alivio de deuda, con lo que implica a medio y largo plazo. Por eso, aplicar con sentido la regla 50/30/20 —y ajustarla al contexto real de ingresos y gastos familiares también en Navidad— no solo ayuda a evitar derroches: puede ser clave para no agravar gravemente la situación económica de muchas familias”.
“La Navidad es uno de los períodos del año en los que más se incrementa el consumo en los hogares españoles. Cada persona gasta de media 600 euros extras. A las compras de regalos y celebraciones se suman desplazamientos, actividades de ocio y gastos adicionales que, acumulados, pueden suponer una presión importante para la economía doméstica”, añade Díaz.
Desde Canarias Sin Deuda recuerdan que la mejor forma de evitar el sobreendeudamiento es la regla del 50/30/20. Esta consiste en destinar el 50% de los ingresos a cubrir las necesidades básicas, como la alimentación, el transporte, la hipoteca o un alquiler. El 30% debe destinarse a los gastos no básicos del día a día que incluiría los gastos extraordinarios propios de las celebraciones navideñas, además de ocio, gimnasio, entre otros. Por último, esta regla implica que el 20% debe dedicarse al ahorro.
Consejos para controlar el gasto navideño
Desde Canarias Sin Deuda aconsejan llevar en estos días en los que se dispara el consumo una organización y tener bien gestionados los gastos fijos mensuales, al igual que aquellos que se pueden prever de forma extraordinaria. Aseguran que, de esta forma, se podrá conocer la capacidad de pago y capacidad de endeudamiento. Recomiendan adoptar medidas sencillas pero efectivas para mantener las cuentas bajo control:
- Establecer prioridades, diferenciando entre gastos imprescindibles y aquellos que pueden esperar.
- Definir un presupuesto para las festividades y ceñirse a él.
- Evitar la financiación costosa, especialmente las tarjetas revolving, y revisar siempre los intereses antes de solicitar un crédito.
- Anticipar las compras para poder comparar precios y aprovechar algunos descuentos.
- Planificar los menús festivos, evitando compras improvisadas que suelen encarecer la cesta.
Canarias Sin Deuda recuerda que “una buena organización no solo ayuda a evitar el sobreendeudamiento, sino que permite disfrutar de las fiestas con mayor tranquilidad y seguridad financiera”.
Expertos en la Ley de Segunda Oportunidad, con más de 92 millones de deudas canceladas
Sobre Sin Deuda Group
Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.
Desde su creación e inicio de actividad ha conseguido la cancelación de más de 92 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España. En las islas, con la marca Canarias Sin Deuda, tiene oficinas en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote y presta servicio online en todo el territorio.
El aumento de la presión económica de los últimos años ha impulsado a muchas personas a recurrir a la Ley de Segunda Oportunidad como vía para reestructurar su vida económica. Para acceder a este procedimiento, la normativa exige cumplir una serie de condiciones. Entre ellas, actuar como deudor de buena fe, es decir, no haber provocado de forma deliberada la situación de insolvencia, y no haber sido condenado por delitos económicos tales como estafa, falsedad documental o infracciones contra Hacienda y la Seguridad Social, entre otros supuestos.