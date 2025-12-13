branded content

La nueva generación canaria tiene nombre propio: “gen8 by Cajasiete”

La entidad busca fortalecer su relación con el público joven, romper barreras comunicativas y generar una comunidad de confianza
Cajasiete ha presentado oficialmente gen8 by Cajasiete, su nuevo programa dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, con el que la entidad refuerza su compromiso con la próxima generación de canarios y apuesta por una comunicación más cercana, actual y participativa.

El lanzamiento tuvo lugar este jueves en un evento exclusivo celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, que reunió a más de un centenar de jóvenes convocados a través de una comunidad de ocho creadores de contenido de las islas. La jornada combinó dinamización, presentación de la nueva marca, proyección del spot promocional y culminó con un show del artista grancanario Lucho RK, que puso el broche final a una noche marcada por la energía y el talento local.

Una generación que crece con ocho islas

La nueva marca gen8 simboliza la conexión entre juventud, identidad y futuro. Su naming nace de tres ideas esenciales:

  • Conexión local: el número ocho alude a las islas Canarias, representando una generación que no ha crecido con siete islas, sino con ocho: la siguiente generación.
  • Orientación a futuro: la palabra “generación” proyecta una mirada hacia adelante, empoderando a los jóvenes como protagonistas del progreso sostenible del archipiélago.
  • Comunidad: la marca invita a los jóvenes a reconocerse como parte de un mismo movimiento, que comparte valores, inquietudes y propósito.

Con este proyecto, Cajasiete busca fortalecer su relación con el público joven, romper barreras comunicativas y generar una comunidad de confianza. Según explicó Luis Alberto Díaz Dorta, director general de la entidad, “En Cajasiete conocemos a los jóvenes canarios y no solo entendemos su contexto; lo compartimos. Por eso, queremos ser el espacio educativo, emocional y práctico donde la juventud canaria se informa, se empodera y se apoya para tomar decisiones financieras con confianza.”

Un programa con beneficios y experiencias exclusivas

A partir de hoy, gen8 by Cajasiete comienza su andadura digital a través de la web www.gen8bycajasiete.com y de sus perfiles en Instagram, TikTok y YouTube bajo el nombre @gen8bycajasiete.

La entidad acompañará el lanzamiento con acciones promocionales de bienvenida para nuevos clientes jóvenes, que incluirán beneficios exclusivos y packs de bienvenida con productos diseñados especialmente para este colectivo.

La creación y desarrollo de la identidad visual y narrativa de gen8 by Cajasiete ha sido realizada en colaboración con la agencia creativa Flecher, aportando una estética fresca y una comunicación adaptada al lenguaje y las plataformas que utiliza la juventud canaria.Con este lanzamiento, Cajasiete reafirma su valor diferencial: ser la única entidad financiera que entiende, vive y comparte la realidad de los jóvenes canarios, impulsando desde hoy una nueva forma de conectar con la generación que representa el futuro de Canarias.

