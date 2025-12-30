Hallan el cadáver de Antonio, que había desaparecido en Tenerife

Un operativo en el que han participado miembros de la Guardia Civil, Bomberos, Policía Local y Protección Civil de La Matanza de Acentejo permitió localizar este lunes, en el interior de una finca, el cuerpo sin vida de Antonio J. C. A., de 58 años.
SOS Desaparecidos había activado una alerta para encontrar al hombre, que se encontraba desaparecido desde el 25 de diciembre, indicando en el cartel de búsqueda que se trataba de una persona de “alta vulnerabilidad”.
Hasta el momento no han trascendido más detalles del hallazgo, por lo que serán las correspondientes pruebas forenses las que determinen la causa del óbito.