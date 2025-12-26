Buscan a Antonio, desaparecido en Tenerife: se trata de una persona vulnerable

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a Antonio, desaparecido en Tenerife desde ayer, jueves, 25 de diciembre de 2025.
El varón, de 56 años, fue visto por última vez en el término municipal de La Matanza de Acentejo, en el norte de la Isla.
Según se detalla en el cartel de búsqueda, cuya difusión es indispensable, Antonio mide 1,70 metros de altura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso, los ojos castaños, y viste un pantalón tipo chándal oscuro, camisa rosa y una rebeca gris.
Desde SOS Desaparecidos precisan que se trata de una persona altamente vulnerable.
Cualquier información que facilite la localización de Antonio puede ser facilitada a través de la línea telefónica 868 286 726.