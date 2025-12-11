sucesos

Hallan el cuerpo sin vida de Manuel, que había desaparecido en Canarias

Tras la localización del cadáver, la asociación ha procedido a desactivar la alerta
SOS Desaparecidos ha confirmado este jueves el hallazgo del cuerpo sin vida de Manuel S.M, quien se encontraba desaparecido en Gran Canaria desde el pasado 25 de noviembre.

Manuel tenía 86 años y había sido visto por última vez en el término municipal de Telde en la isla de Gran Canaria.

Tras la localización del cadáver, la asociación ha procedido a desactivar la alerta, y serán las correspondientes pruebas forenses las que determinen las causas del óbito.

