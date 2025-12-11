Hallan el cuerpo sin vida de Manuel, que había desaparecido en Canarias

SOS Desaparecidos ha confirmado este jueves el hallazgo del cuerpo sin vida de Manuel S.M, quien se encontraba desaparecido en Gran Canaria desde el pasado 25 de noviembre.
Manuel tenía 86 años y había sido visto por última vez en el término municipal de Telde en la isla de Gran Canaria.
⏳ DESACTIVADA#sosdesaparecidos #Desaparecido #Missing #España pic.twitter.com/Bstyw5E2wA— ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) December 11, 2025
Tras la localización del cadáver, la asociación ha procedido a desactivar la alerta, y serán las correspondientes pruebas forenses las que determinen las causas del óbito.