Hospiten impulsa la cirugía robótica con la incorporación del Da Vinci Xi

El grupo sanitario Hospiten reafirma su apuesta por la innovación médica con la incorporación del sistema quirúrgico Da Vinci Xi en su centro Hospital Universitario Hospiten Rambla. Gracias a esta plataforma de cirugía robótica de última generación, el hospital amplía su capacidad para realizar intervenciones de alta precisión en especialidades clave como cirugía general, ginecología y urología.
El Da Vinci Xi representa la evolución más avanzada de la cirugía mínimamente invasiva. En su funcionamiento, el cirujano opera desde una consola situada en el quirófano; sus movimientos son traducidos con exactitud por el sistema en acciones precisas de los brazos robóticos.
Este modelo destaca por tener brazos más largos y delgados, mayor rango de movimiento, así como un diseño más flexible. Esto permite al equipo quirúrgico acceder con facilidad a zonas anatómicas complejas y operar en varios cuadrantes del cuerpo, lo que lo hace especialmente útil en intervenciones delicadas o de gran complejidad.
Ventajas para pacientes, cirujanos y sistema sanitario
El Doctor Manuel Ángel Barrera Gómez, jefe de Cirugía general y digestiva del Hospital Universitario Hospiten Rambla, realza los múltiples beneficios que ofrece:
- Para el paciente: incisiones mínimas, menor sangrado, resultados estéticos más favorables, menor necesidad de transfusiones, y una recuperación más rápida.
- Para el cirujano: acceso optimizado a áreas difíciles, mayor precisión anatómica, eliminación del temblor fisiológico, lo que incrementa la seguridad y exactitud durante la operación.
- Para el sistema sanitario y la comunidad: reducción de la estancia hospitalaria, menos complicaciones, optimización de recursos y, en general, una mejora en la eficiencia del tratamiento médico.
Estas ventajas hacen que la cirugía robótica sea considerada un pilar de la medicina de precisión, combinando tecnología avanzada con un enfoque centrado en el bienestar del paciente.
Un salto hacia la cirugía del futuro
La instalación del Da Vinci Xi en Hospiten representa mucho más que una mejora técnica: supone un compromiso concreto con la excelencia médica, la seguridad del paciente y la adopción de técnicas quirúrgicas de vanguardia.
Este paso refuerza el papel de Hospiten como referente en cirugía mínimamente invasiva, y contribuye a consolidar en España un modelo sanitario moderno y orientado al bienestar del paciente.