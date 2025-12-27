Humberto Orán Cury es elegido presidente de la Fundación CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias celebró el pasado fin de semana una sesión extraordinaria de su patronato con el objetivo de renovar la presidencia la entidad, ejercida hasta entonces por Margarita Ramos, cuyo mandato expiraba. De este modo, el máximo órgano de gobierno de la entidad ha elegido a Humberto Orán Cury (Santa Cruz de Tenerife, 1954) como nuevo presidente, mientras que Iván Rodríguez Ramallo (Los Realejos, 1978) ejercerá la vicepresidencia de la fundación.
INSTRUMENTISTA
Humberto Orán comenzó sus estudios de solfeo, violín y viola en el Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, su ciudad natal. Posteriormente se trasladó a Madrid para cursar la carrera superior de viola en el Real Conservatorio Superior de Música de la capital de España. Becado por la Fundación Alexander von Humboldt, viajó a Freiburg (Alemania), en cuya Hochschule für Musik amplió sus estudios superiores de viola con Adelheid Schäfer y Ulrich Koch.
Orán Cury fue viola solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y la Orquesta de Cámara Reina Sofía, agrupación que creó en 1984, así como asesor artístico de la Facultad de Música y Artes Escénicas de la Universidad Alfonso X El Sabio, asesor cultural de Mundo en Armonía, institución presidida y fundada por la princesa Irene de Grecia, vocal del patronato de la Fundación Alberto Ginastera (Nueva York) y de la Fundación Música Española Suiza (Zúrich).
Es presidente ejecutivo de Musiespaña, empresa que fundó en 1989 y que lidera en España la representación de directores, cantantes e instrumentistas. Asimismo, es presidente de la Fundación Orquesta de Cámara Reina Sofía, cuya presidencia de honor ostenta la reina emérita Sofía, y patrono de la Fundación Yehudi Menuhin (España). Por otra parte, es miembro de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) y del Consejo Académico de Berg Institute, estando en posesión de la Cruz de la Orden del Mérito Civil, de la Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo y de la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional (IEP).
ATLETISMO
En el caso del exatleta Iván Rodríguez Ramallo, participó en los juegos olímpicos de Sidney 2000 y Atenas 2004 en las pruebas de 400 metros vallas y el relevo 4×400. Licenciado en Economía y Máster en Gabinetes de Comunicación y Relaciones Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente desarrolla su actividad profesional en la Unidad de Relaciones Internacionales y Nuevo Negocio del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat (Barcelona).
Además de miembro del equipo de dirección de la Asociación Internacional de Centros de Alto Rendimiento, Iván Rodríguez Ramallo es docente en el MBA de Sport Management en la Universidad Alfonso X El Sabio y en la escuela de negocios EADA.