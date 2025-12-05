Icod de los Vinos rinde homenaje a Estela Rodríguez Guillermo, una poeta de 95 años

La plaza del barrio de El Amparo, en el municipio de Icod de los Vinos, es esta noche de viernes, a partir de las 19.00 horas, el escenario de una propuesta cultural cargada de emotividad que también constituye un reconocimiento vecinal. La Ciudad del Drago y, más en concreto, el popular núcleo poblacional, brindan hoy un homenaje a Estela Rodríguez Guillermo, una vecina muy querida por cuantos la conocen y también una de las voces poéticas más veteranas y singulares del Archipiélago.
PASIÓN Y SENSIBILIDAD
A sus 95 años, Estela Rodríguez continúa escribiendo con la misma pasión y sensibilidad que la han acompañado durante toda su vida, convirtiéndose en un referente cultural y humano del barrio y del municipio del norte de la Isla. El acto, que reunirá a vecinos, amigos, familiares, representantes culturales y autoridades locales, incluirá el estreno de un documental dedicado a la vida y a la obra de la longeva escritora.
Se trata de una pieza audiovisual en la que se reúnen testimonios, vivencias, pasajes de su trayectoria creativa vinculada a la poesía y el profundo vínculo que mantiene con su pueblo, El Amparo. El documental repasa el relevante papel que ha desempeñado durante muchos años y aún desempeña Estela Rodríguez Guillermo como transmisora de memoria, tradiciones y valores comunitarios, todo ello enmarcado con vivencias e historias de vida, tanto de ella misma como de los vecinos.
De igual manera, la protagonista de la jornada compartirá sus trabajos literarios, escritos durante los últimos 40 años. Sus poemas, cargados de emoción, recuerdos, devoción y amor por su tierra y su Virgen del Amparo, reflejan la capacidad de la autora para seguir creando desde la serenidad, la experiencia y la lucidez que la caracterizan. El volumen se titula, precisamente, Versos del Amparo.
VÍNCULO ENTRE GENERACIONES
Tal y como ponen de relieve los organizadores de esta cita cultural en comunidad, “la figura de Estela Rodríguez representa la fuerza de la creación literaria enraizada en lo local y, al mismo tiempo, su capacidad para trascender generaciones. Su constancia, a los 95 años, es un ejemplo inspirador para toda la comunidad cultural del Archipiélago”.
El acto, de entrada libre e impulsado por el Ayuntamiento de Icod de los Vinos y la agencia cultural y de investigación Sensorium, no solo celebra la publicación de un libro y el estreno de un documental, sino también “la vida de una mujer cuya voz continúa aportando luz, identidad y memoria”.