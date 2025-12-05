sucesos

Incendio en el hotel del sur de Tenerife okupado por 200 personas

Las primeras hipótesis apuntan a que el fuego ha sido intencionado
Un incendio que ha tenido lugar en la tarde de este viernes en el Hotel Callao Sport, en Adeje, ha obligado a intervenir a efectivos de Bomberos de Tenerife.

Cabe recordar que el inmueble se encuentra cerrado desde 2020, pero está ocupado irregularmente por unas 200 personas.

Televisión Canaria indica que las primeras hipótesis apuntan a que el fuego, localizado en unos enseres de la parte trasera del complejo, ha sido intencionado.

El complejo, cerrado desde la pandemia y propiedad de la empresa Construcciones Domasa S.A., fue ocupado el pasado mes de febrero por un grupo de personas que accedieron forzando una de las entradas.

Desde entonces, la propiedad ha denunciado un “grave deterioro” del edificio y un “vacío legal” que ha impedido una respuesta más rápida.

En este operativo participaron participaron bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Guía de Isora y Bomberos Voluntarios de Adeje.

Según indica la televisión pública, el fuego no ocasionó daños personales.

