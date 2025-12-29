Una hora y media de ‘infierno’ en un vuelo a Tenerife: el avión aterrizó de emergencia

Un vuelo de Ryanair con destino a Tenerife se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Birmingham después de sufrir turbulencias durante el trayecto, que provocaron heridos entre los pasajeros, según informa el portal especializado Aviation source news.
El incidente ocurrió el 28 de diciembre de 2025 en el vuelo FR1211, que había partido del Aeropuerto de Birmingham con destino al Aeropuerto de Tenerife Sur. La aeronave se encontraba en pleno vuelo de crucero cuando atravesó una zona de turbulencias mientras sobrevolaba espacio aéreo francés, en las proximidades de Brest.
Según la información disponible, el servicio de cabina estaba en marcha en el momento del episodio, lo que provocó que varios pasajeros resultaran heridos. Ante la situación, la tripulación declaró una emergencia general y activó el código 7700, utilizado para alertar a los servicios de control aéreo de una situación crítica.
Tras la declaración de emergencia, el avión interrumpió su ruta hacia Canarias y emprendió un regreso directo a Birmingham. Durante la aproximación a la costa inglesa, la aeronave descendió desde su altitud de crucero hasta los 10.000 pies, manteniendo esa altura reducida durante el resto del trayecto.
El vuelo logró aterrizar en el aeropuerto de Birmingham aproximadamente una hora y media después del despegue inicial. A su llegada, los servicios de emergencia y personal sanitario se encontraban preparados para atender a los pasajeros afectados. Por el momento, no ha trascendido la gravedad de las lesiones.
Los datos de seguimiento del vuelo indican que el avión había alcanzado inicialmente el nivel de vuelo FL350, llegando incluso a ascender brevemente a FL370 tras la declaración de emergencia, antes de iniciar el descenso definitivo durante el cruce del Canal de la Mancha.