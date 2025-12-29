Investigan a dos hombres por el robo de un coche en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil del Puesto de Güímar investigan a dos personas de 49 y 52 años, vecinos del municipio, acusados de un delito de sustracción de vehículo a motor.
Los hechos ocurrieron cuando los supuestos autores sustrajeron un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública en el municipio de Güímar.
Los agentes iniciaron gestiones de investigación para esclarecer los hechos, y tras un análisis exhaustivo de las pruebas obtenidas, consiguieron identificar a los supuestos autores, tratándose de dos personas que tienen numerosos antecedentes policiales por hechos similares.
El vehículo pudo ser localizado días después estacionado en el municipio de La Laguna por agentes de la Policía Local, detalla la Guardia Civil en una nota.