Los jóvenes de Santa Cruz tendrán una cita navideña este viernes: zona gaming, actuaciones y sorteos

El Ayuntamiento de Santa Cruz celebrará este viernes, de 17:00 a 20:00 horas, una nueva edición del Christmas Fest 2025, un evento dirigido a la juventud que tendrá lugar en la Casa de la Juventud Lázaro Siliuto y que combinará ocio, cultura, creatividad y participación juvenil en un ambiente festivo y navideño.
La jornada incluirá un amplio programa de actividades, entre las que destacan la final de Distrito Talent, talleres creativos como Hama Beads, manualidades, pintura fluorescente, una zona gaming, el espacio Artist Alley, además de actuaciones en directo, sorteos y otras sorpresas. Durante el encuentro, además, se dará a conocer la programación de actividades del primer trimestre de 2026 del área de Juventud, ofreciendo a los y las jóvenes una visión global de las propuestas previstas para los próximos meses.
El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que el Christmas Fest “es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con una juventud activa, creativa y participativa”, y subrayó que “estos espacios permiten que los jóvenes se expresen, compartan talento y se sientan parte de la vida cultural de la ciudad”. Bermúdez añadió que “presentar la programación del primer trimestre de 2026 en este contexto refuerza nuestra apuesta por una oferta estable, cercana y adaptada a sus intereses”.
Por su parte, la concejala de Juventud, Charín González, señaló que “el Christmas Fest es mucho más que una celebración navideña; es un punto de encuentro donde la juventud puede descubrir recursos, mostrar su talento y participar activamente en la vida del municipio”. González explicó que “aprovechamos esta cita para presentar la programación del primer trimestre de 2026 porque creemos en una juventud informada, implicada y protagonista de las políticas públicas que se desarrollan desde el Ayuntamiento”.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se anima a la juventud del municipio a participar en este evento, concebido como un espacio abierto, dinámico y creativo, que refuerza el papel de las casas de la juventud como lugares de referencia para el encuentro, la expresión artística y la convivencia.