La Atlantic Jazz Lab Orchestra recala con su gira en Puerto de la Cruz

La Atlantic Jazz Lab Orchestra, el proyecto artístico liderado por el trompetista Natanael Ramos, recorre las Islas con un homenaje al músico estadounidense Glenn Miller, uno de los grandes maestros del swing, creador de un sonido único que influyó no solo al jazz, sino también al pop e incluso al cine.
La nueva edición del #Nowinterfest de la orquesta, que cuenta con el apoyo del Gobierno regional, a través de Turismo de Islas Canarias y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, recala en Puerto de la Cruz.
En Tenerife, la actuación tiene muchos ingredientes novedosos. Será una doble cita, hoy sábado y mañana domingo (18.00 horas), en el Hotel Botánico de la ciudad turística, y contará con la participación de la joven orquesta The Jazz Influencers, integrada por talentosos instrumentistas que integran el programa de formación de la Atlantic Jazz Lab, un proyecto que busca acercar el jazz a todas las islas y a todos los públicos.
Las entradas se pueden adquirir en la web www.atlanticjazzlab.org.