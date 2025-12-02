La Escuela Municipal de Música de Santa Cruz conmemora sus 25 años

La Escuela Municipal de Música de Santa Cruz de Tenerife cumple 25 años de compromiso con la formación musical y la cultura. Por este motivo, el Organismo Autónomo de Cultura (OAC) presentó este lunes la programación conmemorativa, que incluirá conciertos, audiciones y colaboraciones con otros centros educativos y musicales.
La escuela, que cuenta con 615 alumnos, comenzó en su primera sede, en el Parque Viera y Clavijo, con seis especialidades y 132 estudiantes. Su oferta educativa comprende hoy Música y Movimiento, para niños de cuatro a siete años, y nueve especialidades instrumentales: Clarinete, Flauta, Guitarra, Piano, Saxofón, Trompeta, Violín, Violonchelo y Percusión.
La presentación de la agenda de actividades contó, entre otras personalidades, con la participación del alcalde, José Manuel Bermúdez; el concejal de Cultura, Santiago Díaz Mejías; el consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, y Victoria Fariña y Flory Díaz, impulsoras y trabajadoras del centro.
La directora de la Escuela Municipal de Música, Amanda Arteaga, fue la encargada de exponer los detalles de la programación, que contempla mañana miércoles (18.00 horas), en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife, el Concierto de Celebración del 25º Aniversario, un recorrido por la historia de esta iniciativa de educación musical en el que participarán 200 alumnos y alumnas.
Entre las actividades confeccionadas para la efeméride figuran otras citas musicales que permitirán a la ciudadanía disfrutar del talento de los estudiantes. Una de ellas será el Concierto de Navidad, que se celebrará en los exteriores de la escuela, ofreciendo un ambiente festivo y cercano para toda la familia. Asimismo, se celebrará el tradicional Concierto de San Patricio, una oportunidad más para acercar la música a la comunidad y mostrar el trabajo de los diferentes grupos y especialidades del centro.
Otro de los momentos destacados será el Festival Santa Cruz Suena, que tendrá lugar en el Parque García Sanabria y reunirá a orquestas, bandas, grupos de cámara y pianistas de la escuela, además de incluir colaboraciones con otros centros, como la Escuela de Música de Güímar y la Escuela Superior de Arte y Diseño Fernando Estévez. Se espera la participación de unos 400 alumnos.
Para clausurar la conmemoración, se llevará a cabo el Concierto de Fin de Curso, un acto que además servirá para mostrar la labor realizada durante el ejercicio académico.