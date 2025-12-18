La exposición de Museos de Tenerife ‘El humo del progreso’ llega a La Palma

La muestra El humo del progreso. El Correíllo La Palma, su época y recuperación desembarcó este miércoles en el espacio expositivo de la Casa Vandewalle, en Santa Cruz de La Palma, donde permanecerá hasta el 20 de febrero.
Tras su paso por el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en Santa Cruz de Tenerife, y su itinerancia en La Gomera, la exposición llega ahora a La Palma para continuar acercando la historia del Correíllo a la ciudadanía, invitando al público a viajar al puerto insular de principios del siglo XX y a conocer el papel histórico de esta embarcación de vapor en la conectividad de Canarias.
El consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, destaca el éxito que ha tenido la propuesta expositiva y subraya la importancia de su itinerancia por las islas para acercar “un hito histórico que transformó el modo de vida de la población insular y el paisaje marítimo de Canarias, a través del servicio del Correíllo La Palma y de los otros cinco vapores que conformaron su flota original”.
Acha agradece a la Fundación Canaria Correíllo La Palma su implicación “en un proyecto que rinde homenaje al avance y al progreso de las Islas gracias a una mayor conectividad entre territorios”. El presidente de la fundación, Juan Pedro Morales, subraya la importancia de una exposición “que sirve de puente con la historia, que permite retroceder un siglo y entender la relevancia de estos vapores en el transporte del correo entre las islas”.
La exposición está impulsada por Museos de Tenerife, en colaboración con la Fundación Canaria Correíllo La Palma, para rendir tributo a una de las embarcaciones de vapor más emblemáticas del Archipiélago.