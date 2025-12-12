La Fundación CajaCanarias propone un viaje al universo interior de Jaume Plensa

La Fundación CajaCanarias inauguró este jueves en su espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife Sombras y poemas, una exposición del escultor y creador visual Jaume Plensa (Barcelona, 1955). Se trata de una muestra que reúne cerca de un centenar de obras creadas desde la década de los 90 hasta la actualidad, un recorrido artístico que aborda temas como la identidad, la espiritualidad, el lenguaje y la introspección a través de esculturas, dibujos y grabados.
La propuesta ofrece una reflexión profunda sobre la condición humana y despliega la amplitud de lenguajes y materiales con los que Plensa ha construido una poética visual reconocida internacionalmente. Con entrada gratuita, la exposición se podrá visitar hasta el 13 de junio de 2026. De martes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, así como los sábados en horario matinal.
El acto de apertura contó con la presencia del artista y de Margarita Ramos, presidenta de la Fundación CajaCanarias, quien puso de relieve la conexión de Jaume Plensa con Tenerife, “un vínculo forjado a lo largo de los años, en los que su obra ha encontrado aquí un lugar propio, en diálogo con la luz atlántica, el paisaje volcánico y la diversidad cultural de las Islas”.
Este proyecto ha sido una “invitación maravillosa”, indicó el creador catalán, que se suma a sus obras ubicadas en Tenerife: Islas, en el García Sanabria, y Carla, en el exterior de TEA. “He escogido para esta exposición -detalló- piezas que forman parte de mi trabajo más íntimo, de grabador y de ediciones de bronce; piezas que son más privadas que las que normalmente se ven en los espacios públicos”.
En cuanto al título de la muestra, Sombras y poemas, resaltó la importancia de las sombras en la escultura. “Son la proyección de tu cuerpo y de los objetos de una forma directa, aunque también necesitan de una luz que las acompañe. Muchas veces la escultura sin sombras no existiría, pero tampoco lo harían sin luz”.
El concepto de poemas está inspirado en una frase del poeta Paul Valéry: “Un poema nunca se termina, solo se abandona”. “Muchas de las obras que se hallan en esta exposición las he abandonado. Y las he abandonado a una suerte que se va completando cada vez que las enseño”, argumentó.
LA PROPUESTA
En Sombras y poemas, Jaume Plensa presenta por primera vez en Canarias cerca de un centenar de obras que trazan un amplio recorrido por su trayectoria creativa. Ese conjunto invita a reflexionar sobre la condición humana, eje central de toda su producción artística. Las obras abordan cuestiones como la identidad, la espiritualidad, la comunicación, el lenguaje y la introspección. Entre ellas se establece un diálogo, un coro de voces interiores, una constelación de pensamientos y emociones donde el arte se convierte en pausa y meditación.
Una fotografía de más de 12 metros de largo, del estudio del artista, es la encargada de recibir al visitante de esta exposición, donde los distintos materiales y formas parecen hablar entre susurros. Desde Minna, la escultura de más de tres metros de alto realizada en acero inoxidable que, con su sola presencia, llena el hall del salón de actos del espacio cultural, hasta Julia y Mar, cabezas esculpidas en delicado alabastro. Pasando por grabados e impresiones que desprenden luz de su interior y piezas de hierro tan etéreas que parecen flotar en el espacio. Figuras formadas por letras, notas musicales, rostros serenos y estructuras de bronce y vidrio que fluyen como el agua sorprenden al visitante en su recorrido por el espacio expositivo.
Sombras y poemas es una exposición marcada por la fragilidad de lo humano que revela la multitud de lenguajes con los que Jaume Plensa despliega su universo creativo: esculturas monumentales que invitan al silencio, dibujos que dejan escapar pensamientos y grabados que buscan capturar lo intangible. Plensa explora con Sombras y poemas la condición humana desde su vulnerabilidad y su dimensión espiritual.