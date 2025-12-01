La Guía Repsol otorga nuevos Soletes en Canarias: estos son los 9 restaurantes elegidos

El primer brindis del año, el chocolate con churros después de un paseo por la ciudad iluminada o esa sobremesa que se queda grabada durante años. La Navidad está llena de momentos mágicos alrededor de una mesa o en torno a una barra, y los Soletes de esta edición llegan para no dejar ninguna ocasión sin celebrar.
“A quién no le gusta celebrar y dejarse atrapar por la ilusión de unos días tan chispeantes. En Guía Repsol nos hemos inspirado en las ganas colectivas de celebrar y hemos alumbrado unos Soletes de Navidad para pasarlo bien las 24 horas del día y dar respuesta a todos los instantes. Aperitivos de los que te vas con nuevos amigos o cómo surtir la despensa de productos únicos”, explica María Ritter, directora de Guía Repsol.
Restaurantes confortables para grupos grandes y pequeños en los que reunirse con colegas, familia o compañeros de trabajo, los bares con un ambiente que se vuelve más especial los días clave y los hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños protagonizan este listado de más de 300 establecimientos, de los cuales nueve están ubicados en Canarias.
La distinción a congregaciones religiosas es la gran novedad de esta entrega de Soletes. Los mejores hornos conventuales reciben su premio por las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia. Las clarisas de Llerena (Badajoz) y las hermanas del Monasterio de las Comendadoras de Santiago en Granada figuran entre los 27 monasterios premiados repartidos por toda España. Uno de ellos, el Monasterio Cisterciense de Teror (Las Palmas), se encuentra en Canarias.
Estamos en la época más dulce del año, así que las pastelerías, chocolaterías y confiterías tienen en esta edición su momento de gloria. Además de premiados roscones como el de ‘Boske Bakery’, en el municipio madrileño de Torrelodones, y turrones infalibles como los de ‘Iturbe’ en Logroño o ‘Gorrotxategi’ en Tolosa, los Soletes desvelan a qué sabe la Navidad en cada rincón del país. Los empanadicos de calabaza de ‘Ferrando’ en Siétamo (Huesca), los barquillos para acompañar el cava de ‘Galindo’ en Palma de Mallorca, o el Convento de San Clemente de Toledo donde, según cuentan, se hizo mazapán por primera vez allá por el siglo XIII.
Los que buscan juntarse para la comida anual tendrán dónde elegir. Desde una champanería de barrio como ‘El Ángelus’ en Cádiz a la sidrería ‘El Polesu’ en Cangas de Onís o el asador ‘San Lorenzo’ en Burgos, propuestas que figuran entre el centenar de restaurantes que estrenan distinción este diciembre. La ‘Cervecería Alonso’ en el madrileño barrio de Prosperidad o el ‘Mítico Bar’ en Granada, son de esos sitios en los que la gente desborda el espacio y toma la calle durante el aperitivo de Nochebuena o Nochevieja. Para los homenajes en grupo destacan lugares donde las copas navideñas adquieren más brillo, como las vinotecas ‘Beat Wines’ en Tomelloso (Ciudad Real) o ‘Almacén Wine Bar’ en Donostia (Gipuzkoa). Y para las reuniones en casa se han identificado establecimientos con platos para recoger y producto para llevar: ‘Montal’ en Zaragoza, ‘Ultramarinos Pope’ en Valencia o ‘Aspic Home’ en Barcelona.
La geografía española está plagada de direcciones fiables en las que parar también durante los desplazamientos en estas mini vacaciones invernales. Desde la app de Guía Repsol es muy sencillo localizarlas y hacerlas tuyas. No faltan ocasiones, entre el puente de la Constitución hasta el día de Reyes para probar sitios nuevos con el sello Solete.
Guía Repsol ha presentado los Soletes de Navidad en Granada, en el Carmen de los Mártires, en colaboración con la Diputación. Antonio Díaz Sánchez, diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, ha entregado los galardones junto con María Ritter, directora de Guía Repsol, al centenar de Soletes que suma la provincia.
Ante los invitados, entre los que figuraban los 11 nuevos establecimientos distinguidos con un Solete en la provincia, Díaz ha señalado que “al celebrar esta gala en Granada, de la mano de Sabor Granada, estamos generando una profunda cohesión territorial y abonando el camino hacia la riqueza gastronómica de cada pueblo más allá de los circuitos habituales. Los ‘Soletes’ ponen el foco en la esencia y el buen hacer de los establecimientos más cotidianos, como son las casas de comidas con encanto, la barra que sorprende o la terraza amable. Cada Solete es prescriptor del producto local. Se genera así un círculo virtuoso que asegura que el prestigio cosechado por estos establecimientos se traduzca en más negocio y un mayor reconocimiento para los magníficos productos que tenemos en Granada”.
Los Soletes son lugares que recomendarías a un amigo por su propuesta apetecible, solvente y asequible que se visten de celebración sin perder su carácter cotidiano. Con esta decimotercera edición ya son más de 5.000 los establecimientos distinguidos con la pegatina amarilla: cafeterías, bares, restaurantes, sitios de fast good, vinotecas, heladerías y terrazas para saber siempre dónde ir.
Guía Repsol ha reconocido nueve Soletes de Navidad en las Islas Canarias. En total, el archipiélago cuenta con 238 Soletes. Estos son los nuevos:
· Gran Canaria: Monasterio Cisterciense, en Teror; ‘Panalogía Obrador’, ‘Club AECA Santa Brígida’, ‘Trasteando’ y ‘Tasca Marillanos’, en Las Palmas de Gran Canaria, y ‘San Juan’, en Telde.
· La Gomera: ‘Ambigú’, en San Sebastián de la Gomera.
· La Palma: ‘El Muelle’, en Santa Cruz de la Palma.
· Tenerife: ‘La Princesa de Free Heart’, en San Cristóbal de la Laguna.
Soletes Guía Repsol
Los Soletes son la calificación más joven de Guía Repsol dirigida a esos rincones con encanto y que se diferencian por su cercanía, por su propuesta apetecible y el buen ambiente. Tascas, tabernas, barras de mercados, bares, chiringuitos, cafeterías y casas de comida en los que su principal pretensión es ser fieles a eso que les hace especiales y a los que todos queremos volver.
Nacieron en junio de 2021 con el fin de apoyar a la hostelería y poner en valor a quienes durante la pandemia procuraron alegrías a los ciudadanos, con actos tan sencillos y cotidianos como servir una caña bien tirada o preparar una tapa excelente.
Un equipo de expertos en gastronomía, repartidos por todo el territorio nacional, busca continuamente qué sitios merecen este distintivo, poniendo especial énfasis en cubrir cada rincón del país. En cada edición, se identifican Soletes en las 50 provincias, con la garantía de quien conoce la zona y los tipos de locales que abundan en ella. Guía Repsol se centra en destacar Soletes fuera de los circuitos habituales y pone el foco en sitios que son el secreto mejor guardado del público local.
Estos locales reconocidos con un Solete, así como los establecimientos con Soles Repsol, están a disposición de todos en la app y la web de Guía Repsol. En el caso de la app, los Soletes brillan especialmente gracias a la posibilidad de geolocalizarlos, guardarlos en favoritos o trazar rutas de viaje en los que visitarlos.