Derbi canario en La Laguna para ‘alumbrar’ las fiestas navideñas

La Laguna Tenerife y Dreamland Gran Canaria juegan hoy en el Santiago Martín un nuevo derbi canario dentro de la máxima categoría del baloncesto español. Lo hacen con ambiente navideño en las gradas del coliseo lagunero donde los de Jaka Lakovic llevan seis años sin conocer la victoria.
Esa es la idea de los de Txus Vidorreta, alargar su dominio en estos partidos de rivalidad deportiva entre dos equipos que parecen llegar algo más igualados este año, al menos en cuanto a sensaciones de juego, aunque la clasificación indique lo contrario.
Los laguneros marchan a buen ritmo hacia una nueva clasificación copera que quieren lograr, a ser posible, metiéndose entre los cuatro cabezas de serie. Los grancanarios, por su parte, siguen sin encontrar buenos resultados para el juego desplegado. El grupo de Txus Vidorreta suma cuatro triunfos más que el equipo que hoy será visitante, con un partido más jugado por parte de los aurinegros.
Además, La Laguna Tenerife ha ganado cuatro de sus cinco compromisos ligueros como local cayendo sólo ante el Real Madrid y con aquella canasta en el último segundo de Sergi Llull. Los de Lakovic, por su parte, sólo ganaron dos de sus cinco compromisos a domicilio. Todo hace presagiar que el triunfo se quedará en casa pero en este tipo de compromisos nada se convierte en certeza hasta que suena el bocinazo final.
A los locales se les dan muy bien los derbis con protagonismo especial para Giorgi Shermadini que ha sido el dominador de este tipo de partidos desde su llegada a La Laguna Tenerife. El georgiano lo dejó claro en 2019 cuando sumó 42 de valoración en un derbi histórico con triunfo lagunero por 100-79. Aquel día el pívot canarista se fue hasta los 32 puntos haciendo trizas a sus defensores. Hoy quiere ayudar a los suyos a sumar un nuevo triunfo y si es con matrícula de honor estadísticamente hablando, mejor.
Txus Vidorreta tiene buenas noticias para el partido. Parece haber encontrado la mejor versión de Wesley Van Beck tras su brillante actuación en Girona (8/9 en triples), podría tener a su disposición de Jaime Fernández, uno de sus anotadores más destacados en este primer tercio de competición y recuperaría físicamente tanto a Marcelinho Huertas como a Fran Guerra, que han podido trabajar al mismo nivel que sus compañeros y a Joan Sastre, que superó el proceso vírico que lo mermó notablemente desde hace dos semanas.
“Ya son muchos años ganando partidos en competición oficial al Granca y el equipo nunca se ha relajado. Tengo claro que mañana [por hoy] tampoco se va a relajar”, señalaba ayer el entrenador vasco en su comparecencia de prensa previa al compromiso de hoy. Vidorreta explicaba que los de Lakovic tendrán “una motivación extra” para tratar de romper su mala racha en La Laguna.