Cruel final para La Laguna Tenerife ante el Real Madrid (70-71)

La Laguna Tenerife cayó en el último segundo ante el Real Madrid por 70-71 gracias a una canasta de Sergio LLul cuando sonaba la bocina.
Sin Marcelinho, La Laguna Tenerife hizo un ejercicio de resistencia total, algo que tuvo que ser aún más intenso ya que no tuvo su día el equipo en ataque.
Con pocos jugadores anotando, con malos porcentajes, el Canarias logró que el Madrid tuviera que ganar en Los Majuelos de forma muy ajustada.
Mucha intensidad en el arranque de partido, con un La Laguna Tenerife que dio la cara ante el Madrid (16-12). Los locales funcionaban en defensa y en ataque, con Van Beck firmando unos muy buenos minutos.
Poco se le podía achacar a los canaristas en la primera manga, más allá de un porcentaje bajo en los tiros de campo. Pese a ella, gracias a su intensidad, las cosas llegaban con 16-18 al final del primer cuarto.
EL Real Madrid logró que le costara mucho atacar a La Laguna Tenerife (18-26). Los de Vidorreta lo intentaban desde el exterior, sin acierto, y con jugadas individuales.
Pese a que los locales lograron acercarse en el marcador, los errores en los tiros liberados, un 20% de acierto en el triple, condenaban a los aurinegros.
La Laguna Tenerife no se rinde
El Real Madrid logro tener buenas rentas a favor en la tercera manga, pero La Laguna Tenerife no le iba a la zaga en defensa. Los errores en ataque no dejaban ver que los locales, en defensa, hacían un trabajo colosal, que era lo que les permitía seguir con opciones (41-46).
Fue esa extraordinaria capacidad de resistencia la que permitió a La Laguna Tenerife llegar al último cuarto con 48-49.
Los porcentajes poco habían mejorado, pero el Canarias suele tener un halo que le permite competir casi en cualquier situación.
Nuevamente errores no forzados de La Laguna Tenerife provocaron pasar del 51-52 al 53-60. El Real Madrid tampoco estaba cómodo, pero por calidad individual le daba para sacar el duelo adelante.
Con todo, La Laguna Tenerife mantenía ese ejercicio de resistencia para lograr igualar las cosas a 69. Jaime dispuso de dos tiros libres, pero erró uno. Con tres segundos por jugarse, Llull, en otra de sus canastas ganadoras, puso el 70-71.