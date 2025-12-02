La música toma la palabra en el Festival Internacional del Cuento de Los Silos

El XXX Festival Internacional del Cuento de Los Silos, que se celebra entre el viernes y el lunes próximos, cuenta con un espacio especial para la música. A los espectáculos Historia de un soldado y Chiribiri se suman narradores músicos que se acompañan de una guitarra u otros instrumentos para contar sus relatos, así como actividades músico-literarias. Para acceder a los espectáculos es necesaria la compra de entradas en la web cuentoslossilos.es.
La Sinfónica de Tenerife, junto al director del festival, Ernesto Rodríguez Abad, como narrador, presenta Historia de un soldado, de Ígor Stravinski, este domingo (20.00 horas), en el antiguo Convento San Sebastián. Por la mañana (11.00 horas) se desarrollará la sesión de narraciones en familia Guitarreando cuentos, a cargo de Pampa Madrigal (Costa Rica), en el Centro de Salud. Un día antes, el sábado, Benito Cabrera, Tomás Fariña, Árgel Campos y Rodríguez Abad escenifican Chiribiri en la Finca Quiñones (21.30 horas).
El viernes confluyen varias actividades con contenido musical. Junto a la fachada del antiguo Convento de San Sebastián se celebra (22.00 horas) Paseo por 30 años de palabras, con Ernesto Rodríguez Abad, Diego Expósito Socas, Liliana Cinetto (Argentina) y Emilio Lome (México). Aborá Cel Abreu interpretará la canción que ha compuesto para el acto, al que sigue, en la plaza de la Luz, una velada literaria con la Agrupación Musical Nueva Unión y María Kapitán, Elvira Méndez, Andrés González Novoa, Juanma Moreno, Héctor Ruiz Verde y Miguel García.
Otros contadores de cuentos, como Juan Madrigal (Costa Rica), se apoyan en la guitarra en el curso de sus narraciones y así lo hará, entre otras intervenciones, en los paseos literarios para noctámbulos Narración oral en el tiempo de la IA, el domingo, a las 23.30.
Juan y Pampa Madrigal se hacen cargo de la sesión de cuentos en familia Sinfonía de cuentos contentos, el lunes 8, desde las 12.30 horas, en el Centro de Salud. Y más narradores habrá que, sin haberlo anunciado, como los juglares, apoyarán sus cuentos en los acordes de algún instrumento.
La fórmula de narrador acompañado de instrumento es también la que sigue Marta López, que interviene con su narración junto a música y canto en la exposición permanente El bosque de los sueños, en la sala Placeta, el sábado, a partir de las 12.00, y el domingo 7, desde las 13.00 horas. Coincide en esta faceta Diego Expósito Socas el mismo sábado, en el acto Palabras vagabundas: Homenaje Ana María Matute, a las 17.30 horas, en la sala Placeta, junto a Ernesto Rodríguez Abad.
También el sábado, el título de la actividad Zaguanes de música y cuentos no deja lugar a dudas sobre su formato y contenidos. El público concentrado en el exterior del Ayuntamiento de Los Silos partirá a las 20.00 horas en este singular recorrido junto a los artistas tinerfeños Melani Simón, Aborá Cel, Germán Cuesto, Aníbal Llarena y Hans Coello. Finalmente, el lunes (11.00 horas) Fernando Cruz y David Duque cierran el catálogo musical de las actividades del programa del festival en el espacio natural Pina.