La tinerfeña Atteneri Caro cierra 2025 con ‘Jugaste’

La cantante canaria, reciente ganadora de un Premio Latino por 'Tu sonrisa', publica este lunes una nueva canción con la que culmina un año de "aprendizaje y renovación"
Portada del nuevo sencillo de la artista canaria. / DA
La cantante tinerfeña Atteneri Caro pone el broche final a 2025 estrenando este lunes la canción Jugaste. Con este lanzamiento culmina un año marcado por el atrevimiento, la reinvención y una entrega absoluta a su identidad artística. Ahora surfea su última ola, Jugaste, envuelta aún en su reciente Premio Latino a la Mejor Ejecución Vocal por Tu sonrisa, que recogió el pasado 10 de noviembre en Madrid.

El tema premiado, el más luminoso y vital de su trayectoria, marcó su nueva dirección musical en solitario. Con él, Atteneri mostró una madurez artística y una frescura que no ha dejado de crecer. Los XI Premios Latinos, entregados en el Teatro Infanta Isabel, reconocieron su capacidad vocal e interpretativa, así como su carisma.

“Ha sido un año de aprendizaje, de renovación, de confiar en mí y de rodearme de personas que me impulsan a ser más valiente”, afirma. “En este camino he borrado miedos y he reafirmado que estoy en el lugar correcto”.

Producido por Mike Mosegue y Marco del Castillo, con letra firmada por Caro y Mosegue, Jugaste se presenta como un tema juguetón, rítmico y lleno de actitud.

