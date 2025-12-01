La tinerfeña Atteneri Caro cierra 2025 con ‘Jugaste’

La cantante tinerfeña Atteneri Caro pone el broche final a 2025 estrenando este lunes la canción Jugaste. Con este lanzamiento culmina un año marcado por el atrevimiento, la reinvención y una entrega absoluta a su identidad artística. Ahora surfea su última ola, Jugaste, envuelta aún en su reciente Premio Latino a la Mejor Ejecución Vocal por Tu sonrisa, que recogió el pasado 10 de noviembre en Madrid.
El tema premiado, el más luminoso y vital de su trayectoria, marcó su nueva dirección musical en solitario. Con él, Atteneri mostró una madurez artística y una frescura que no ha dejado de crecer. Los XI Premios Latinos, entregados en el Teatro Infanta Isabel, reconocieron su capacidad vocal e interpretativa, así como su carisma.
“Ha sido un año de aprendizaje, de renovación, de confiar en mí y de rodearme de personas que me impulsan a ser más valiente”, afirma. “En este camino he borrado miedos y he reafirmado que estoy en el lugar correcto”.
Producido por Mike Mosegue y Marco del Castillo, con letra firmada por Caro y Mosegue, Jugaste se presenta como un tema juguetón, rítmico y lleno de actitud.