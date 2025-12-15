La Ley de Segunda Oportunidad libera de 80.000 euros de deuda a un vecino de La Laguna

La Ley de Segunda Oportunidad es un mecanismo legal que existe desde 2015 y que funciona como una solución para personas que llegan a una situación de insolvencia. Es el caso de Juan Pedro Fumero, un vecino de La Laguna cuya situación económica fue empeorando paulatinamente hasta alcanzar una deuda de 80.000 euros. Hoy es libre de sus cargas tras recurrir a esta ley con el asesoramiento de Canarias Sin Deuda.
La situación de endeudamiento de Juan Pedro Fumero tiene su causa en la inestabilidad laboral y la pérdida de su fuente de ingresos. Esta circunstancia, sostenida en el tiempo, le arrastró a una espiral de deudas que le llevó a recurrir a créditos y financiación externa para poder hacer frente a sus gastos del día a día. Tras su separación la espiral de deuda se hizo insoportable. Llegó a vender su vehículo para poder solventar parcialmente sus problemas económicos. Con el tiempo y en una situación precaria se vio en la necesidad de solicitar otro crédito para comprarse un vehículo de segunda mano, para ir al trabajo y llevar a su hijo al colegio y sus actividades diarias.
Pese a sus esfuerzos para salir adelante, llegó un momento en que no le fue posible y recurre como última solución a la Ley de Segunda Oportunidad con la ayuda de Canarias Sin Deuda. Ahora la justicia le ha dado una nueva oportunidad para empezar desde cero, libre de sus cargas. “Me resolvieron todas mis dudas y ni siquiera tuve que acudir a sus oficinas ya que todo el procedimiento se puede hacer online con su asesoramiento”, explica. Además, asegura que ahora se siente “bastante holgado, cómodo y siendo persona”, una vez que ha conseguido eliminar sus deudas y volver a empezar de nuevo.
Los expertos de Canarias Sin Deuda explican que “a menudo las personas que recurren a la Ley de Segunda Oportunidad llegan en situaciones límite, con todos los recursos agotados e inmersos en una espiral de deuda a la que ya no le ven salida”. La clave del procedimiento, indican, “es cumplir las condiciones legales, como demostrar que has actuado de buena fe. En Canarias Sin Deuda en nuestra primera visita, gratuita, lo comprobamos y si es así podemos iniciar el procedimiento legal”.
Sobre Sin Deuda Group
Sin Deuda Group es una empresa especializada en la Ley de Segunda Oportunidad. Tiene como objetivo ayudar a todos los particulares y autónomos en una situación económica compleja a reestructurar sus deudas y otorgarles así una segunda oportunidad, ofreciendo asesoramiento y servicio de tramitación durante todo el proceso.
Desde su creación e inicio de actividad en Canarias, a través de Canarias Sin Deuda, ha conseguido la cancelación de más de 92 millones de euros a nivel nacional. Con un equipo de profesionales especializado en este procedimiento legal continúa expandiendo sus servicios a clientes repartidos por toda España.