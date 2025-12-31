Regalar libros: las 8 propuestas del Centro de la Cultura Popular Canaria

El Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC), cierra el año con una notable cosecha editorial. Más de una veintena de títulos de variadas temáticas, dirigidas a todos los lectores: poesía, narrativa, ensayo, literatura infantil entre otros, que como es habitual, la veterana editorial distribuye por todo el Archipiélago y a través de su plataforma de venta en línea.
Este año ha sido particularmente significativo para el CCPC, que recibió el máximo reconocimiento institucional, el Premio Canarias de Cultura Popular, en buena medida por su labor editorial, que se traduce en casi un millar de publicaciones y más de 4 millones de libros vendidos.
Varias generaciones se han familiarizado con la lectura a través de la masiva difusión de los libros de su catálogo en una ininterrumpida trayectoria que se inició en el año 1977.
Para estas fechas, el Centro recomienda algunos títulos recientes:
El viaje de Nafissa, de Elsa López
(Viceconsejería de Acción Exterior y Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y Centro de la Cultura Popular Canaria).
La escritora palmera nos presenta un nuevo libro infantil, con ilustraciones de Víctor Jaubert, en el que aborda la compleja realidad de la inmigración a través de los ojos de una niña africana. Con una prosa que equilibra la ternura y el realismo, López narra la aventura de Nafissa, quien emprende un viaje desde Hombori, una pequeña localidad en la región de Mopti (Mali), hasta la lejana isla de La Palma.
El relato se concibe como un cuento para todos los públicos, aunque está especialmente dirigido a los niños y niñas canarios que comparten a diario aulas y entornos con tantos menores que, como Nafissa, han llegado a las islas tras superar traumáticos viajes en barcazas, impulsados por el sueño de una vida mejor y el dolor de dejar atrás a sus familias.
Gran Diccionario del Habla Canaria, de Alfonso O’Shanahan
(Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias y Centro de la Cultura Popular Canaria)
Es la magna obra del periodista, escritor y lexicógrafo Alfonso O’Shanahan (1944-2009). Sus más de 1.200 páginas contienen más de 13.000 voces y frases del acervo canario rural y urbano. Un libro de utilidad pública.
Alfonso O’Shanahan registró durante casi 20 años vocablos y frases hechas en su entorno, en las letras de las canciones del folclore de todas las Islas, en la música popular y el romancero. Incorporó y documentó miles de notables hallazgos entre las páginas de la prensa de las dos provincias, en cientos de libros –muchos de ellos descatalogados– de conocidos autores y autoras de cualquier isla y época.
Publicado en 1995 ha permanecido descatalogada durante los últimos 23 años. Sobran argumentos para volver a poner al alcance de la sociedad canaria esta potente “herramienta”, acaso más necesaria hoy, cuando asistimos a la irreversible y acelerada desaparición de no pocos elementos del habla de las Islas, lo que supone la imperceptible pérdida de una parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.
Las cartas que nunca escribí, de Isabel Medina
(Cabildo de Tenerife y Centro de la Cultura Popular Canaria)
En esta ocasión la escritora tinerfeña se dirige a las más singulares mujeres universales de toda la historia, a través de cartas cercanas y cordiales. Reseña sus vidas, sus aportaciones al desarrollo humano y con ellas reflexiona desde su íntima atalaya de veterana feminista. Breves capítulos de delicada escritura para presentarnos, a través del tiempo y de las culturas del mundo, a Cleopatra, Hipatia de Alejandría, Trótula de Salerno, Hildegarda de Bingen, Christine de Pizan, Juana de Arco, Artemisia Gentileschi, Sor Juana Inés de la Cruz, Olympe de Gouges, Charlotte Corday, Flora Tristán, Clotilde Cerdà, Marie Curie, Helen Keller, Mercedes Pinto, Josefina de la Torre, Clemencia Hardisson, Rita Levi-Montalcini, Carlota María Angélica de la Quintana y conversar en su última evocación, con Ana Frank.
Agustín de Betancourt. Ingeniero universal, científico y artista. Uno de los grandes promotores de la Primera Revolución Industrial, de Amilcar Martín
(Cabildo de Tenerife y el Centro de la Cultura Popular Canaria).
Amílcar Martín Medina, doctor en química por la ULL, muestra en esta publicación la gigantesca figura de un ser polivalente. No son frecuentes en la historia de la Ciencia y de la Técnica personajes como Agustín de Betancourt y Molina. Ingeniero, científico, profesor y artista, también fue urbanista, arquitecto y gran organizador, hasta el punto de fundar dos Escuelas de Caminos en España y Rusia. Estas actividades le confieren la categoría de genio. El autor presenta los trabajos técnicos de Agustín de Betancourt y Molina, y profundiza en su obra científica, por lo general ausente o muy poco tratada en los libros sobre el sabio canario, con el propósito de darla a conocer al público en general en forma sencilla y divulgativa.
Antología Poética de Berbel
(Centro de la Cultura Popular Canaria)
María del Pino Marrero Berbel, conocida como Berbel, destacada poeta, narradora y artista multidisciplinar, ha desarrollado su talento en diversos ámbitos como la fotografía, el cine y en la pintura.
Es autora de más de 30 títulos publicados. Esta Antología recoge una amplia selección de su obra poética desde 1982 hasta 2021. Aunque la producción literaria de Berbel es amplia, aquí se han recogido poemas de los diez libros que constituyen de una forma más reconocible la voz poética y la trayectoria de la autora, permitiendo un acercamiento a ésta de una forma significativa.
Antología Poética de José Galán Hernández
(Ayuntamiento de Güímar y Centro de la Cultura Popular Canaria)
José Galán Hernández fue un intelectual tinerfeño asesinado al comienzo de la guerra civil, como consecuencia de su trayectoria progresista. Nacido en Tacoronte en 1893 fue un hombre polifacético, maestro nacional, sargento de Artillería, alcalde de Fasnia, fundador de la Agrupación Socialista de Güímar, secretario de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) y destacado escritor, periodista y poeta.
Afamado poeta y ensayista, por sus inquietudes literarias formó parte asiduamente de las prestigiosas tertulias poéticas de La Laguna, que tenían como máximo exponente a Manuel Verdugo.
Esta Antología, recoge una selección de su obra poética y también un amplio estudio biográfico, realizado por Octavio Rodríguez Delgado, cronista oficial de Candelaria y Güímar.
Cuenteando con Pepa Aurora
(Ministerio de Cultura y Centro de la Cultura Popular Canaria)
Pepa Aurora está considerada una de las principales creadoras de literatura infantil de Canarias, con una reconocida experiencia en el campo de la enseñanza.
Gracias a sus relatos, los niños de las Islas tienen la oportunidad de realizar una travesía maravillosamente creativa, conociendo los paisajes, las tradiciones, la historia, las leyendas y las costumbres de Canarias. Cuenteando con Pepa Aurora contiene 10 cuentos breves en los que, como es habitual en sus obras, introduce vocablos propios del habla canaria.
El libro cuenta con hermosos dibujos, obra del destacado ilustrador canario Víctor Jaubert.
Precaución, curva judicial a la derecha, de Santiago Pérez García
(Centro de la Cultura Popular Canaria).
Se trata de la compilación de artículos de prensa publicados entre 2019 y 2025, en los que el autor analiza una serie de resoluciones judiciales, que él mismo califica ‘salvajadas jurídicas protagonizadas por algunos jueces’. Con una reconocida trayectoria política y jurídica, como profesor de derecho constitucional en la Universidad de La Laguna, donde ha ejercido durante 30, Santiago Pérez analiza incisiva y brillantemente, desde una perspectiva jurídica, los episodios más importantes en España de los últimos cuatro años de esta guerra judicial y, simultáneamente, desvela con clarividencia sus motivos y finalidades.