Los usuarios de la Biblioteca Pública del Estado celebran una nueva protesta

Una concentración ciudadana frente a la Biblioteca Pública del Estado de Santa Cruz de Tenerife pondrá hoy lunes de nuevo de manifiesto, a partir de las 18.00 horas, la profunda insatisfacción de los usuarios por las carencias en los servicios y los recursos que sufre desde hace mucho tiempo el centro dependiente del Gobierno de Canarias.
Con el lema ¡Basta ya! Exigimos la biblioteca que merecemos, la protesta reclama la apertura de recinto durante los fines de semana y del servicio de biblioteca infantil-juvenil en horario completo. También la puesta en funcionamiento del ascensor y la mejora de la accesibilidad en el centro. Finalmente, y de forma más general, se pide una mayor inversión pública en las bibliotecas canarias.
Desde el pasado año, los usuarios han venido denunciando la situación de la biblioteca capitalina y, por extensión, de otras muchas en las Islas. Unas carencias que tienen que ver con la escasa inversión que dedican las administraciones. En el caso de las dos bibliotecas públicas del Estado, la de Tenerife y la de Gran Canaria, como se ha apuntado, dependen del Gobierno regional.